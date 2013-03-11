«Укргідроенерго» за січень-лютий збільшило виробництво електроенергії на 58%

Оператор українських гідроелектростанцій держкомпанія «Укргідроенерго» у січні-лютому 2013 року виробила 1,243 млрд кВт/год. електроенергії, що на 58% більше, ніж за аналогічний період 2012 року, йдеться в повідомленні прес-служби компанії.

Згідно з повідомленням, у лютому 2013 року компанія збільшила виробництво електроенергії на 71,3% порівняно з лютим 2012 року - до 0,581 млрд кВт/год..

До того ж компанія відзначила, що виробництво електроенергії гідроелектростанціями залежить від рівня води в річках Дніпро та Дністер.

Як повідомляв УНІАН, у 2012 році компанія «Укргідроенерго» збільшила виробництво електроенергії на 1,1% у порівнянні з 2011 роком - до 110,985 млрд кВт/год.

Довідка УНІАН. ПАТ «Укргідроенерго» створене на початку 2004 року шляхом об'єднання державної акціонерної гідроенергетичної компанії «Дніпрогідроенерго» і державної акціонерної енергогенеруючої компанії «Дністрогідроенерго». Загальна встановлена ​​потужність дев'яти гідроелектростанцій, які експлуатує компанія, становить 5007,6 МВт.

100% акцій «Укргідроенерго» належать державі в особі НАК «Енергетична компанія України».

«Укргідроенерго» у 2012 році збільшило чистий прибуток утричі в порівнянні з 2011 роком - до 995,038 млн грн.