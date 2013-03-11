Компанія ЛИНІК за рік отримала 996,5 млн грн збитку

«Лисичанська нафтова інвестиційна компанія» (ЛИНІК, Лисичанський нафтопереробний завод) у 2012 році отримала чистий збиток у розмірі 996,5 млн грн у порівнянні з чистим прибутком у 110,7 млн ​​грн у 2011 році, йдеться у фінансовому звіті компанії.

За підсумками 2012 року вартість активів підприємства скоротилася у 1,8 рази - до 2,7 млрд грн.

Згідно з повідомленням, дебіторська заборгованість компанії у 2012 році також зменшилася - майже в 2,5 рази - до 500,2 млн грн.

Довгострокові зобов'язання компанії у 2012 році збільшилися більш ніж у 8 разів - до майже 2 млрд грн. Поточні зобов'язання скоротилися до 185,2 млрд грн з 3,5 млрд грн у 2011 році.

Як повідомляв УНІАН, у березні 2012 року у зв'язку зі збитковістю нафтопереробки в Україні менеджмент ТНК-ВР (до складу якого входить Лисичанський НПЗ) ухвалив рішення призупинити поставки сировини на цей НПЗ, зупинивши підприємство на позаплановий ремонт.

З осені минулого року російсько-британська ТНК-ВР вела переговори з декількома претендентами про продаж Лисичанського нафтопереробного заводу.

На цей момент на НПЗ проходять ремонтні роботи в очікуванні підсумків міжнародного аудиту, який поставить крапку в питанні власності на підприємство.

Лисичанський НПЗ є другим за потужністю нафтопереробним заводом в Україні, здатним переробляти 16 млн тонн нафти на рік.