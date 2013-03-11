ДТЕК у 2012 році збільшив прибуток на 68%

16:30, 11 березня 2013
Енергетика
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Найбільший приватний український енергетичний холдинг ДТЕК, який контролює бізнесмен Рінат Ахметов, у 2012 році в порівнянні з 2011 роком збільшив чистий консолідований прибуток за міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ) на 68% - до 5,9 млрд грн, йдеться у фінансовому звіті компанії.

Згідно з документом, консолідований виторг компанії у 2012 році подвоївся - до 82,6 млрд грн з 39,6 млрд грн у 2011 році.

Також у повідомленні наголошується, що ДТЕК у 2012 році збільшив прибуток до вирахування податків (EBIDTA) у порівнянні з 2011 роком до 16,9 млрд грн з 10,3 млрд грн, або на 64,7%.

У 2012 році частка продажів вугілля становила 8,5% (проти 43,8% у 2011 році) від консолідованої виручки, частка оптового продажу електроенергії 37,2% (проти 26,2% у 2011 році), роздрібного продажу електроенергії - 44,6 % (проти 29,0% у 2011 році), а продажу теплової енергії - 9,6% (проти 0% у 2011 році).

Як раніше повідомляв УНІАН, ДТЕК у 2012 році збільшив видобуток вугілля на 65,3% - до 39,693 млн тонн з 24,001 млн тонн у 2011 році, а виробництво електроенергії на 55,8% до 51,383 млрд кВт/год. - з 32,98 млрд кВт/год. у 2011 році.

ДТЕК має намір вкласти до кінця 2018  року 23,3 млрд грн у модернізацію теплових електростанцій.

Модернізація пройде на всіх дев'яти ТЕС, що входять до складу «ДТЕК Західенерго», «ДТЕК Східенерго» і «ДТЕК Дніпроенерго».

Довідка УНІАН. ДТЕК - найбільша приватна вертикально-інтегрована енергетична компанія України, входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент».

Компанія СКМ - професійний інвестор, керівна компанія найбільшої фінансово-промислової групи України СКМ, діяльність якої сконцентрована в гірничо-металургійній, енергетичній, фінансовій сферах бізнесу, а також у телекомунікаціях, медіа-бізнесі, нерухомості, роздрібній торгівлі, глиновидобутку, торгівлі нафтопродуктами, сільському господарстві, торгівлі медикаментами, машинобудуванні і транспортному бізнесі.

До Групи СКМ входять компанії Метінвест і ДТЕК, Перший Український Міжнародний Банк і Ренесанс-Капітал, АСКА і АСКА-Життя, телекомунікаційна група Vega, Медіа Група «Україна» і видавничий холдинг «Сьогодні Мультимедіа», ЕСТА Холдинг (нерухомість), Український Ритейл ( роздрібна торгівля), UMG (видобуток глин), Паралель (оператор ринку нафтопродуктів), HarvEast (сільське господарство), Український Аптечний Холдинг, машинобудівний холдинг «Гірничі машини», транспортний холдинг «Портінвест».

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