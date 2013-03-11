«Вугілля України» залучило в «Сбербанку Росії» 47 млн дол. кредиту

Оператор оптового ринку вугільної продукції державне підприємство «Вугілля України» залучило у «Дочірнього банку Сбербанку Росії» кредитну лінію у розмірі 47 млн ​​доларів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Профспілки працівників вугільної промисловості України з посиланням на ДП «Вугілля України», договір з банком був укладений 28 лютого 2013 року, про що 7 березня опублікували повідомлення у «Віснику державних закупівель».

Згідно з угодою, кредитні кошти залучаються строком на 1 рік з моменту підписання документа. Вартість обслуговування лінії становить 5,405 млн доларів (без ПДВ).

У торгах із залучення грошових коштів також взяв участь банк «ТК-Кредит» (Київ), який готовий був надати «Вугіллю України» кредитний ресурс вартістю обслуговування 7,285 млн доларів.

У повідомленні нагадали, що 3 січня поточного року ДП «Вугілля України» вже уклало договір з «Промінвестбанком» на надання кредиту в сумі 339 млн грн, а в 2012 році ДП «Вугілля України» залучило понад 1,8 млрд грн кредитних коштів.

У ППВП пояснили, що за задумом галузевого міністерства, ДП «Вугілля України», виступаючи в ролі позичальника, розподілятиме кошти через інвестиційний фонд підтримки державних вуглевидобувних підприємств. Кредити передбачені на технічне переозброєння і розвиток підприємств галузі.

Довідка УНІАН. ДП «Вугілля України» є оператором Оптового ринку вугільної продукції і здійснює продаж практично всього вугілля, видобутого на вугільних підприємствах, що знаходяться в управлінні Міністерства енергетики та вугільної промисловості.

«Дочірній банк Сбербанку Росії» (м. Київ) зареєстрований у червні 2001 року, є 100% дочірнім банком АБ «Сбербанк Російської Федерації» (м. Москва).