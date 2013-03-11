Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами України (Держінвестицій) скасувало тендер на виконання передпроектних робіт для «LNG-терміналу».

Про це йдеться в повідомленні агентства, опублікованому на сайті «Державні закупівлі».

Згідно з повідомленням, причиною для скасування є відсутність подальшої необхідності в закупівлі товарів, робіт і послуг.

Крім того, агентству не вдалося залучити 165 млн євро, необхідні для фінансування першочергової морської частини будівництва «LNG-терміналу».

Як повідомляв УНІАН, 4 лютого 2013 року прем'єр-міністр України Микола Азаров повідомив під час зустрічі зі спеціальним посланником і координатором Держдепартаменту США з міжнародних енергетичних питань Карлосом Паскуалем, що Україна продовжує переговори з Туреччиною щодо проходження танкерів зі скрапленим газом через Босфор і про спільне будівництво «LNG-терміналу» на турецькому узбережжі Середземного моря.

М.Азаров зазначив, що на сьогодні "у нас є проблеми з будівництвом "LNG-терміналу" для прийому скрапленого газу. Пов'язані вони насамперед з тим, що Туреччина не дуже охоче розглядає можливість проходження танкерів зі скрапленим газом через свої протоки».

За словами прем'єра, у зв'язку з цим Україна розглядає інші варіанти розміщення терміналу. «Тому ми вивчаємо різні варіанти розміщення відповідного заводу на іншій стороні Туреччини. Маю на увазі Середземне море й інші можливості», - сказав М.Азаров.

Довідка УНІАН. 17 грудня 2010 року було створено ДП «Національний проект «LNG-термінал», яке має координувати роботу з будівництва терміналу з прийому скрапленого природного газу в обсязі 10 млрд куб. м на Чорноморському узбережжі України до 2014 року. 30 січня 2012 року компанія Socoin завершила розробку техніко-економічного обгрунтування (ТЕО) проекту «LNG-термінал». Кабінет Міністрів на засіданні 8 серпня затвердив ТЕО будівництва в Україні терміналу з прийому скрапленого природного газу («LNG-термінал»). Згідно з ТЕО, проект може бути реалізований упродовж 49 місяців. Перші обсяги газу можна буде одержати вже у 2016 році. Приблизна вартість будівництва LNG-терміналу становить 846 млн євро. Частка України в проекті становитиме 25%+1 акція.

На сьогодні потенційними місцями розташування терміналу є 5 майданчиків: наземний «LNG-термінал» - майданчик біля Одеського припортового заводу в районі порту «Південний» (Одеська обл.); наземний «LNG-термінал» - майданчик біля нафтового терміналу ВАТ «Укртранснафта» в районі порту «Південний»; наземний «LNG-термінал» у районі м. Очаків (Миколаївська обл.); наземний «LNG-термінал» у береговій зоні Березанського лиману (Миколаївська обл.); офшорний «LNG-термінал» у районі Одеси (у відкритому морі).