Україна за два місяці імпортувала газу на 2,2 млрд дол.

Україна в січні-лютому 2013 року імпортувала газ на загальну суму 2,168 млрд дол. Про це повідомляє Державна митна служба України.

Держмитслужба не наводить порівняльних даних за аналогічний період 2012 року.

За даними держмитниці, загальна вага імпортованої продукції за 2 місяці 2013 року становила 3,575 млн тонн.

Як повідомляв УНІАН, середня митна ціна на імпортний газ для України в лютому 2013 року зменшилася порівняно з попереднім місяцем на 1,5% - до 419,7 дол. за тис. куб. м із 426,16 дол.

Імпорт газу в Україну за січень 2013 року, за даними держмитниці, в грошовому виразі становив 1,105 млрд дол.

За даними Державної служби статистики, Україна в 2012 році знизила імпорт газу в грошовому виразі на 0,1% порівняно з 2011 роком - до 14,025 млрд дол. До того ж ціна російського газу в першому кварталі 2012 року становила близько 416 дол. за 1 тис. куб. м, у другому кварталі - 425 дол., у третьому - 426 дол., у четвертому - близько 430 доларів.

Німецький газовий трейдер RWE Supply&Trading продав Національній акціонерній компанії «Нафтогаз України» за підсумками 2012 року (першого року, в якому країна почала імпортувати цей вид палива з європейського ринку) 56 млн куб. м газу.

У січні 2013 року Україна імпортувала 43,5 млн куб. м природного газу, що купується у німецької компанії RWE й поставляється за реверсною схемою через Польщу.

Україна планує в 2013 році укласти контракт на поставки природного газу обсягом 7 млрд куб. м на рік через територію Угорщини та Словаччини.