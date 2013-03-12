Японія першою у світі добула газ з гідрату метану з дна океану

Японська державна корпорація нафти, газу і металів (JOGMEC) вперше у світі змогла добути газ з гідрату метану, що залягає на дні океану, повідомило агентство природних ресурсів і енергії Японії.

Першу пробну партію природного газу добули з глибини 1,3 кілометра на дні океану з покладів гідрату метану, йдеться в заяві агентства. Родовище, розташоване в Тихому океані на півдні основного японського острова Хонсю, за попередніми розрахунками фахівців, містить запаси гідрату метану, зіставні з обсягами споживання природного газу в країні за 14 років, передає РИА "Новости".

Гідрат метану - кристалічна речовина, що виникає при низьких температурах і під тиском, являє собою суміш молекул води й метану, в природі він зустрічається під шаром вічної мерзлоти або глибоко на океанському дні.

Вчені вважають, що запаси цього виду сировини в Японії становлять близько 7 трильйонів кубометрів. Японія, яка не має своїх корисних копалин, змушена імпортувати енергоносії. Потреби в них особливо зросли після аварії на АЕС "Фукусіма-1" і зупинки більшості атомних станцій у країні. Японські енергетики покладають великі надії на гідрат метану як на перспективне джерело природного газу.

Агентство природних ресурсів і енергії розраховує, що протягом п'яти років можуть розпочати видобуток газу в промислових масштабах.