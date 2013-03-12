На світових торгах у вівторок, 12 березня, ціни на нафту знижуються на очікуваннях публікації про запаси сировини в США. Аналітики прогнозують їх зростання до рекордного з червня 2012 року рівня.

Так, ціна квітневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil вже знизилася на 0,36 долара, або на 0,34%, - до 109,85 долара за барель.

Вартість квітневих ф'ючерсів на легку нафту марки WTI впала на 0,15 долара, або на 0,22%, - до 91,87 долара за барель, передає Bloomberg.

Міненерго США в середу представить свою оцінку комерційних запасів нафти на оптових складах країни. Якщо статистика співпаде з прогнозами експертів, то буде зафіксований восьмий тиждень зростання запасів нафти в країні.

У вівторок свою оцінку запасів представить Американський інститут нафти (API).

Стримують зниження цін на "чорне золото" дані за індексом споживчої довіри в Японії, який в лютому 2013 року зріс до 44,3 пункта з 43,3 пункта місяцем раніше. Аналітики при цьому чекали, навпаки, зниження показника.