Компанія EIG Engineering перемогла в Національному конкурсі Green Awards Ukraine 2012

Компанія EIG Engineering, що займається розвитком сектору чистих технологій та альтернативної енергетики, перемогла у Національному конкурсі Green Awards Ukraine 2012, що проходив у березні цього року.

Про це УНІАН повідомила прес-служба компанії.

«Іванківська ТЕС, яка споруджується на твердому біопаливі загальною потужністю 18 МВт, - реалізацією проекту керує компанія EIG Engineering - була визнана найкращим «зеленим» інвестиційним проектом 2012 р.», - повідомила прес-служба, уточнивши, що в змаганні брали участь 90 номінантів, що займаються розвитком сектора чистих технологій та альтернативної енергетики.

Згідно з повідомленням, критеріями оцінки в цій номінації є безпека об'єкта для навколишнього середовища, економічні показники його реалізації, інноваційність для України і професіоналізм реалізації.

Як повідомляв УНІАН, на початку лютого 2013 року Європейський банк реконструкції і розвитку ухвалив попереднє рішення про фінансування будівництва другої черги теплоелектростанції.

Передбачається, що обсяг фінансування становитиме близько 16 млн євро. Зараз проект проходить процедуру Due Diligence - «забезпечення належної сумлінності».

Потужність другої черги Іванківської ТЕС - 12МВт, а її будівництво буде розпочато влітку 2013 року.

Планується, що до цього часу буде здана в експлуатацію перша черга Іванківської ТЕС потужністю 6 МВт. У цей час будівництво першої черги завершено на 80% за рахунок власних коштів компанії «Біогазенерго», вже вклала в об'єкт близько 90 млн грн. «Біогазенерго» і EIG Engineering входять до групи компаній, які контролює український бізнесмен Олексій Бутенко. Раніше «Біогазенерго» залучила кредит ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» («Укрексімбанк») у розмірі 6 млн дол. для закінчення будівництва.

Відзначимо, що надлишки низькопотенційного тепла Іванківської теплоелетростанціі, які утворюються під час технологічного процесу, будуть використовуватися для опалювання 1 га тепличного господарства «Іванківські теплиці». Його власниками є комунальне підприємство смт. Іванків та компанія «Біогазенерго», керує проектом також EIG Engineering.

Під час надання допомоги Іванківському районі Київської області, постраждалому від аварії на Чорнобильській АЕС, на початку 2013 р. Єврокомісія виділила грант у 1,4 млн євро на будівництво «Іванківських теплиць». Кошти будуть отримані господарством у вигляді обладнання та передплачених будівельно-монтажних робіт.

Довідка УНІАН. Керуюча компанія EIG Engineering була утворена в 2006 р. Спеціалізується на реалізації інвестиційних проектів «під ключ» в галузі альтернативної енергетики.