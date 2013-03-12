Україна в лютому знизила імпорт нафти і нафтопродуктів на 15,8%

Україна в лютому 2013 року знизила імпорт нафти і нафтопродуктів у грошовому виразі порівняно з січнем 2013 року на 15,8% - до 424,507 млн дол. з 504,393 млн дол.

Про це повідомляється на сайті Державної митної служби України.

Згідно з повідомленням, імпорт сирої нафти у лютому здійснювався виключно з Казахстану, і становив 27,739 тис. тонн на загальну суму 23,338 млн дол., що більш ніж удвічі менше імпорту в січні 2013 року.

Експорт сирої нафти з України в лютому не здійснювався.

Імпорт нафтопродуктів за минулий місяць становив 398,608 тис. тонн на загальну суму 401,169 млн дол., що на 9,6% менше імпорту в січні 2013 року.

Зокрема найбільшими імпортерами нафтопродуктів у лютому стали Білорусь - 208,003 млн дол., Російська Федерація - 78,676 млн дол., Литва - 36,662 млн дол.

У лютому Україна збільшила експорт нафтопродуктів порівняно з попереднім місяцем у грошовому виразі на 30% - до 194,315 млн дол. (187,336 тис. тонн).

Зокрема така продукція поставлена до Белізу - на 182,1 млн дол., на Британські Віргінські острови - на 0,764 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, Україна за підсумками 2012 року імпортувала нафту і нафтопродукти з Білорусі, РФ, Литви та інших країн на загальну суму 8,839 млрд дол.

Імпорт продукції з Білорусі за 2012 рік становив 3,726 млрд дол., з Російської Федерації – 1,631 млрд дол., з Литви – 0,715 млрд дол., з інших країн - 1,535 млрд дол.

Експорт нафти і нафтопродуктів з України в грошовому виразі становив 1,389 млрд дол., зокрема до РФ - 0,489 млрд дол., до Британських Віргінських островів - 0,303 млрд дол., до Белізу - 0,212 млрд дол.

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