Ставицький пропонує качати азербайджанську нафту до Європи по «Одеса-Броди»

Міністр енергетики і вугільної промисловості України Едуард Ставицький і міністр промисловості і енергетики Азербайджану Нагіт Алієв обговорили відновлення поставок азербайджанської нафти на українські нафтопереробні заводи. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства енергетики і вугільної промисловості України.

«Українська сторона зацікавлена у відновленні поставок азербайджанської нафти на українські НПЗ. Українською стороною створені всі технічні передумови для транзиту азербайджанської нафти по території України на ринки Європи, зокрема до Чехії, Словаччини і Угорщини з використанням нафтопроводу «Одеса-Броди» і системи «Дружба», - сказав Е.Ставицький.

Згідно з повідомленням, сторони обговорили питання реалізації проекту Євразійського нафтотранспортного коридору (ЄАНТК), включаючи підготовку п'ятисторонньої міжурядової угоди з підтримки цього проекту.

«Перша партія азербайджанської нафти має бути поставлена, за проектом, вже на початку 2016 року», - зазначається у повідомленні.

Також наголошується, що українська і чеська нафтотранспортні системи вже готові до поставок легкої нафти по південній гілці нафтопроводу «Дружба». На даний час опрацьовується питання готовності словацької сторони до транзиту легких сортів нафти по території Словаччини.

«Міністри обговорили питання реалізації проектів у газовому секторі - TANAP і AGRI, а також реалізацію гідроенергетичного потенціалу Азербайджанської Республіки, зокрема можливості технічного переозброєння і реконструкції діючих ГЕС, а також проектування, будівництво і введення в експлуатацію нових ГЕС», - наголошується у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Е.Ставицький з 11 по 12 березня перебував з офіційним візитом в Азербайджані.

У липні 2012 року Президент України Віктор Янукович заявив, що Україна зацікавлена в розвитку співпраці з Азербайджаном в газовій і нафтопереробній галузях.

За словами Президента, Україна постійно перебуває в переговорному процесі з партнерами з Азербайджану і на даний час щорічно одержує з Азербайджану близько 4 млн тонн нафти.

Раніше прем'єр-міністр Микола Азаров заявляв, що Україна зацікавлена в будівництві нафтопереробного комплексу на узбережжі Чорного моря для переробки азербайджанської нафти, в проведенні НАК "Нафтогаз України" пошуково-розвідувальних робіт на перспективних азербайджанських ділянках.

На початку 2011 року у Давосі Україна і Азербайджан підписали два двосторонні документи щодо співпраці в енергетичній сфері, зокрема щодо транспортування азербайджанської нафти нафтопроводом «Одеса–Броди» і поставок скрапленого газу з Азербайджану до України.

Ідея проекту будівництва Євразійського нафтотранспортного коридору «Одеса-Броди-Плоцьк-Гданьськ» виникла у середині 90-х років. Вона передбачала будівництво нового транспортного коридору нафти, який дав би можливість поставляти каспійську нафту до країн Західної і Центральної Європи.