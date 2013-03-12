«Газпром» і Греція обговорили перспективи приватизації газової корпорації DEPA

Голова російського газового монополіста компанії «Газпром» Олексій Міллер обговорив з керівництвом Греції можливість приватизації грецької газової корпорації DEPA.

Про це УНІАН повідомили в управлінні інформації «Газпрому» за підсумками візиту О.Міллера до Греції.

«Під час візиту відбулася робоча зустріч з прем'єр-міністром Грецької Республіки Антонісом Самарасом. Сторони обговорили питання співпраці у газовій сфері. Зокрема, було розглянуто перспективи участі «Газпрому» у приватизації грецької Групи DEPA», - зазначається у повідомленні.

Також пройшла зустріч О.Міллера з міністром розвитку Грецької Республіки Костісом Хадзівакісом, в рамках якої було обговорено поточну і майбутню діяльність компанії на енергетичному ринку Греції.

Поставки російського природного газу до Греції розпочалися у 1996 році. За попередніми даними, у 2012 році «Газпром» поставив до Греції 2,5 млрд куб. м газу.

29 лютого 2012 року Уряд Греції оголосив про початок тендерної процедури з приватизації державної газової корпорації DEPA.

Корпорація DEPA займається оптовими закупівлями, торгівлею і поставками природного газу промисловим споживачам і домогосподарствам Греції. На даний час Грецькій Республіці належить 65% акцій компанії, ще 35% перебувають у власності у місцевої нафтопереробної компанії Hellenic Petroleum S.A.

Як повідомляв УНІАН, 21 січня «Газпром» запропонував за грецьку державну газову компанію DEPA 1,9 млрд євро, чим викликав незадоволення США.

За даними інтернет-сайту грецької ділової газети «Імерісія», «Газпром» і ще одна російська компанія «Негуснефть» з групи «Синтез» увійшли до числа п'яти претендентів на приватизацію грецької газової монополії.

«Вашингтон не приховує занепокоєння перспективою переходу DEPA під російський контроль. Росіяни підняли планку дуже високо, кажучи про суми близько 1,9 мільярда євро, що підкреслює їх серйозний геополітичний інтерес», - пише «Імерісія». Придбання DEPA забезпечує контроль над грецьким ринком і прямий вихід на європейський ринок.

Щоб забезпечити відповідність європейським правилам, за якими компанії-виробники і постачальники не можуть контролювати національні мережі і трубопроводи, «Газпром» відмовився від заявки на придбання дочірньої структури DEPA - оператора газотранспортної мережі DESFA, нагадує видання.