Контракт між «Нафтогазом» і Keppel на закупівлю двох плавучих бурових втратив чинність

Контракт між Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України» і сінгапурською Keppel FELS Limited (Сінгапур) на закупівлю двох напівзанурювальних плавучих морських бурових установок (НПМБУ) вартістю 1,226 млрд дол. втратив чинність, повідомляє компанія Keppel.

«Ми хотіли б повідомити, що контракт втратив чинність через недотримання деяких умов у встановлені терміни. Keppel шукатиме шляхи підтримки діяльності «Нафтогазу» у сфері видобутку вуглеводнів», - говориться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці вересня 2012 року «Нафтогаз України» оголосив проведення процедури відкритих торгів із придбання двох плавучих морських бурових установок орієнтовною вартістю 1,4 млрд дол.

На поставки претендували: компанія Rigas Kugu Buvetava (Латвія) з пропозицією в 1 млрд 399,6 млн. дол.; компанія Keppel FELS Limited (Сінгапур) — 1 млрд 226 млн. дол.; компанія Magic Worldwide LTD (Беліз) - 1,5 млрд дол.; Aida Holding Ltd (Беліз) — 1,4 млрд дол.

16 листопада під час розкриття конкурсної процедури «Нафтогаз» обрав компанію Keppel FELS Limited для поставок двох напівзанурювальних плавучих бурових установок загальною вартістю 1,226 млрд дол.

Згідно з тендерною документацією, один із найбільших світових лідерів з виробництва бурових установок цього типу компанія Keppel FELS Limited запропонувала найменшу ціну.

3 грудня 2012 року «Нафтогаз України» і компанія Keppel FELS Limited підписали договір на поставку двох напівзанурювальних плавучих морських бурових установок.

Ціна договору становить 1 млрд 226 млн. доларів США. Договір набуває чинності після виконання сторонами узгоджених умов.

Придбання бурових установок дозволить компанії реалізувати плани з геологічного вивчення акваторії Прикерченського шельфу, Скіфської і Фороської ділянок, а також площі Палласа.

Компанія Keppel FELS Limited займалася будівництвом СПБУ «Петро Годованець».

У 2011 році національна енергетична компанія "Нафтогаз України" купила плавучу бурову установку майже за 400 млн. дол. у британської компанії Highway Investment. Президент України Віктор Янукович відзначав, що в майбутньому планується закупівля ще п'яти вишок.