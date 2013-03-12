«Газпром» скаржиться, що росіяни погано платять за газ

Москва. Російський газовий монополіст компанія «Газпром» відзначає зростання неплатежів з боку російських споживачів природного газу.

Про це повідомили УНІАН в управлінні інформації ВАТ «Газпром» за підсумками селекторної наради з питань зміцнення платіжної дисципліни при оплаті за газ і виконання адміністраціями суб'єктів Російської Федерації зобов'язань з підготовці споживачів до прийому газу за програмами газифікації російських регіонів.

Голова Ради директорів «Газпрому» Віктор Зубков підкреслив, що, незважаючи на досягнуту відносну стабільність рівня платежів за окремими категоріями споживачів, загальна заборгованість перед «Газпромом» за поставлений газ продовжує стрімко зростати. Так, за 2012 рік загальна заборгованість кінцевих споживачів збільшилася в півтора рази (на 47%), і на 1 січня 2013 року досягла 143 млрд крб. (4,7 млрд дол.)

Наголошується, що найбільше занепокоєння викликає негативна динаміка комунального комплексу. За частки в обсязі поставок 12,6% вони формують 30% заборгованості. Минулого року заборгованість комунального комплексу зросла більш ніж на 60% — з 26 до 42,3 млрд крб. (1,41 млрд. дол.), а рівень платежів знизився з 95% до 88% — до рівня кризового 2009 року.

Незадовільна ситуація склалася у 17 регіонах, і в зв'язку з цим учасники наради висловили єдину думку про необхідність вжити комплексних заходів для підвищення платіжної дисципліни організацій комунального комплексу (ОКК).

Усунення накопиченої заборгованості, на думку В.Зубкова, є взаємопов'язаним питанням з продовженням реалізації програми газифікації у низці регіонів.

За період з 2000-го по 2012 рік «Газпромом» спрямовано на розвиток газифікації близько 180 млрд крб., не рахуючи більш ніж 100 млрд крб., виділених на будівництво газопроводів-відведень і газорозподільних станцій, що є невід'ємною частиною газифікації регіонів.

Водночас наголошується, що, незважаючи на загальну негативну тенденцію, пов'язану із зниженням рівня платежів підприємствами комунального комплексу, низка регіонів забезпечила непогані результати за цим показником і не допустила ситуації з накопиченням заборгованості — це Липецька, Тамбовська, Курганська, Омська, Калузька, Вологодська, Білгородська, Нижегородська, Ростовська області, Республіка Мордовія.

Як повідомляв УНІАН, середня ціна російського газу в ЄС продовжує знижуватися в 2013 році, і російський газовий монополіст «Газпром» очікує на подальше скорочення середньорічної ціни після того, як у 2012 році клієнтам були надані знижки.

У січні-лютому 2013 року середня ціна газу, що експортується до Європи і Туреччини, становила близько 400 доларів за 1000 кубометрів проти 410 доларів за 1000 кубометрів восени 2012 року. Концерн очікує, що експортні обсяги подешевшають у 2013 році до 366 доларів за 1000 кубометрів.

Довідка УНІАН. Середньорічна ціна на російський газ, закладена у держбюджеті України на 2013 рік, становить 421 дол. за тисячу кубометрів.

У четвертому кварталі 2012 року ціна на російський газ для НАК «Нафтогаз України» зросла порівняно з третім кварталом на 1% - до 430 дол. за 1 тис. куб. м з 426 дол. за 1 тис. куб. м. У першому кварталі 2012 року ціна російського газу становила близько 416 дол. за 1 тис. куб. м, у другому – 425 дол. за 1 тис. куб. м.