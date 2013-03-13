Нафта торгується різноспрямовано на статданих про запаси сировини в США

На світових торгах в середу, 13 березня, ціни на нафту змінилися різноспрямовано на статданих про запаси сировини в США.

Зокрема, ціна квітневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil вже знизилася на 0,22 долара, або на 0,2%, - до 109,43 долара за барель.

Вартість квітневих ф'ючерсів на легку нафту марки WTI виросла на 0,18 долара, або на 0,18%, - 92,71 долара за барель.

Американський інститут нафти (API) повідомив, що запаси нафти на гуртових складах США за тиждень, що завершився 8 березня, несподівано знизилися на 1,4 мільйона барелів, хоча аналітики чекали зростання на 2,3 мільйона барелів.

У середу свою оцінку запасів представить Міненерго США, передає Bloomberg.

Якщо статистика відомства співпаде з прогнозами експертів, то буде зафіксований восьмий тиждень зростання запасів нафти в країні.