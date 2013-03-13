ЄБРР надасть 300 млн євро кредиту на безпеку українських АЕС

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) візьме участь у реалізації Комплексної програми підвищення рівня безпеки енергоблоків АЕС України на 2012-2017 роки шляхом надання кредиту на суму 300 млн євро, йдеться в повідомленні ЄБРР.

Згідно з повідомленням, відповідне рішення Рада директорів ЄБРР ухвалила на своєму засіданні 12 березня.

«У результаті виконання цієї програми українські АЕС приведуть у відповідність з міжнародними стандартами безпеки згідно з керівництвами МАГАТЕ», - сказано в повідомленні.

Як наголошується в повідомленні, цей проект на сьогодні є для банку найбільшим кредитним проектом у сфері ядерної безпеки. Він передбачає, залежно від типу реактора, до 87 заходів щодо підвищення проектних рівнів безпеки, включаючи заміну важливих для безпеки устаткування систем, модернізацію систем управління і контролю, а також організаційні заходи щодо поліпшення керування аваріями.

«Роблячи внесок у реалізацію цієї життєво важливої програми, ЄБРР не лише відіграє важливу роль у здійсненні заходів щодо підвищення безпеки, а й виявляє відповідальність як надійного довгострокового партнера України. Наша участь у цьому проекті відповідає політиці банку в енергетичній сфері, яка припускає інвестиції на підтримку безпеки експлуатованих атомних енергоблоків», – цитує прес-служба керуючого директора ЄБРР у сфері енергетики і природних ресурсів Ріккардо Пуліті.

Також у повідомленні наголошується, що крім заходів, спрямованих на підвищення безпеки, цей проект припускає підтримку реформ в атомній енергетиці України, посилення незалежності та поліпшення фінансування органу ядерного регулювання, а також вдосконалення українських програм зняття з експлуатації та керування відходами.

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2012 року Кабінет Міністрів визнав за доцільне залучення НАЕК «Енергоатом» позик від Європейського банку реконструкції та розвитку і Європейського співтовариства з атомної енергії (Euratom) для реалізації інвестиційного проекту з підвищення безпеки атомних електростанцій України.

Наприкінці 2011 року Кабмін затвердив Комплексну програму підвищення рівня безпеки енергоблоків АЕС на 2012-2017 роки загальною вартістю 12,453 млрд грн.

На 2012 рік «Енергоатом» заявив у своїй інвестиційній програмі 3,95 млрд грн на заходи щодо підвищення безпеки експлуатації енергоблоків АЕС, проте фактично на зазначені цілі компанії було виділено лише 1,739 млрд грн.

Довідка УНІАН. Держпідприємство «НАЕК «Енергоатом» – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва близько 50% в загальному обсязі виробництва електроенергії України. На НАЕК «Енергоатом» покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.

ЄБРР є найбільшим фінансовим інвестором в Україні. Станом на 1 січня 2013 року Банк узяв на себе зобов'язання щодо надання понад 8,2 млрд євро (10,7 млрд дол.) у рамках 318 проектів в Україні.

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