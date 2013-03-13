ДТЕК рефінансує свої єврооблігації-2015 за рахунок випуску нових паперів

Найбільший приватний енергетичний холдинг України ДТЕК має намір провести рефінансування до 60% своїх єврооблігацій, випущених у 2010 році на 500 млн дол. з погашенням у 2015 році.

Про це йдеться в повідомленні компанії на Лондонській фондовій біржі.

Згідно з повідомленням, компанія готова викуповувати існуючі облігації номіналом 1 тис. дол. за ціною 1062,5 дол. до 25 березня і за ціною 1012,5 дол. у наступні дні до кінця дії пропозиції.

Дилер-менеджерами угоди компанія найняла Deutsche Bank AG і JP Morgan Securities.

Довідка УНІАН. ДТЕК - найбільша приватна вертикально інтегрована енергетична компанія України, входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент».

До вугільного сегменту ДТЕК входять «ДТЕК Павлоградвугілля» (об'єднує 10 шахт), «ДТЕК Добропіллявугілля» (5 шахт), «ДТЕК Шахта Комсомолець Донбасу», «ДТЕК Ровенькіантраціт» (6 шахт і 3 збагачувальні фабрики), «ДТЕК Свердловантрацит» (5 шахт і 3 збагачувальні фабрики), «Шахта« Білозерська» і п'ять збагачувальних фабрик.

Сегмент генерації представлений «Східенерго», «ДТЕК Західенерго» і «ДТЕК Дніпроенерго».

Компанія «Сервіс-Інвест», «ДТЕК ПЕМ-Енерговугілля», «ДТЕК Донецькобленерго» і ПАТ «Дніпрообленерго» представляють сегмент передавання та продажу електроенергії.

До складу ДТЕК входить «Київенерго», яке генерує і постачає теплову та електричну енергію в Києві.