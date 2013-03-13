«Енергоатом»: занижений тариф на електроенергію АЕС блокує роботи з безпеки

Рівень тарифів на електроенергію, що виробляється українськими атомними електростанціями, не забезпечує необхідного фінансування робіт з підтримання безпеки енергоблоків.

Про це заявила виконавчий директор з ядерної та радіаційної безпеки і науково-технічної підтримки НАЕК «Енергоатом» Наталія Шумкова в рамках роботи круглого столу «Вдосконалення систем тарифоутворення в електроенергетиці в контексті виконання положень статей 9, 10 та 11 Конвенції про ядерну безпеку», організованого агентством УНІАН.

«Дефіцит тарифів блокує виконання робіт для безпеки АЕС. Загальна потреба атомних станцій становить 2,9 млрд грн. Водночас до тарифу включено всього 516 млн грн. Таким чином, дефіцит становить 2,5 млрд грн», - наголосила Н.Шумкова.

Вона звернула увагу, що підтримка ядерної безпеки є ключовою складовою виконання програм з продовження термінів експлуатації блоків.

«Ми говоримо про продовження термінів експлуатації мінімум на 20 років. З 2013 по 2019 рік нам необхідно продовжити термін експлуатації дев'яти атомних блоків», - наголосила Н.Шумкова і додала, що на виконання тільки цих робіт необхідно близько 27 млрд грн.

Також вона зазначила, що в 2013 році тариф на атомну енергію був знижений, що виразно позначилося на фінансовому становищі атомної генерації.

«Тариф атомної генерації на 2013 рік було зменшено в порівнянні з 2012 роком - і це в постфукусімівський період, у рік, коли необхідна реалізація першочергових заходів, розроблених за результатами стрес-тестів», - наголосила Н.Шумкова.

За її словами, для забезпечення виробничих, інвестиційних і соціальних програм НАЕК необхідне збільшення тарифів на 5,7 коп. за кВт/год. - до рівня 27,3 коп. за кВт/год.

Довідка УНІАН. Держпідприємство «НАЕК «Енергоатом» - найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% в загальному обсязі виробництва електроенергії України. На НАЕК «Енергоатом» покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.

Як повідомляв УНІАН, Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) візьме участь в реалізації Комплексної програми підвищення рівня безпеки енергоблоків АЕС України на 2012-2017 роки шляхом надання кредиту на суму 300 млн євро.