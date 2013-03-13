Ставицький про ціну газу: Росія "почала чути нашу позицію"

Міністр енергетики і вугільної промисловості України Едуард Ставицький розраховує, що Україні вдасться домовитися з Росією про зниження ціни на газ в поточному році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам в середу в Кабінеті міністрів.

«Я думаю, вони (Російська Федерація — УНІАН) почали чути нашу позицію. Думаю, точно домовимося цього року”, - сказав Е.Ставицький.

Він відзначив, що для України важливо домовитися з Росією про зниження ціни до початку наступного опалювального сезону. “Ціна на газ у будь-якому випадку повинна бути знижена, не тільки тому, що Росія нам поступки робить, йде зниження цін на спотових ринках по природному газу”, - підкреслив Е.Ставицький.

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