«Нафтогаз» перерахував «Газпрому» понад 162 млн дол. за лютневий газ

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» перерахувала російському «Газпрому» понад 162 млн доларів США за імпортований у лютому 2013 року природний газ, розрахувавшись у повному обсязі.

Про це УНІАН повідомили в управлінні зі зв'язків з громадськістю НАК «Нафтогаз України».

Згідно з повідомленням, ціна природного газу для компанії в четвертому кварталі 2012 року становить близько 406 доларів США за 1 тис. куб. м

Відповідно до умов додаткової угоди до базового контракту, укладеного між Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром» 21 квітня 2010 року, ціна природного газу визначається з урахуванням знижки у розмірі 100 дол. США за 1 тис. куб. м.

Як раніше повідомляв УНІАН, за даними Державної митної служби, Україна у січні-лютому 2013 року імпортувала газу на загальну суму 2,168 млрд дол. У січні 2013 року країна імпортувала газу на суму 1,105 млрд дол.

Найбільшу суму за імпорт газу «Нафтогаз» заплатив «Газпрому» в лютому 2012 року - 1,3 млрд дол.

За даними Державної служби статистики, Україна у 2012 році знизила імпорт газу в грошовому вираженні на 0,1% порівняно з 2011 роком - до 14,025 млрд доларів. Водночас ціна російського газу в першому кварталі 2012 року становила близько 416 дол. за 1 тис. куб. м, у другому кварталі - 425 дол., у третьому - 426 дол., у четвертому - близько 430 доларів.

Німецький газовий трейдер RWE Supply & Trading продав Національній акціонерній компанії «Нафтогаз України» за підсумками 2012 року (першого року, в якому країна почала імпортувати цей вид палива з європейського ринку) 56 млн куб. м газу.

У січні 2013 року Україна імпортувала 43,5 млн куб. м природного газу, що закуповується у німецької компанії RWE і поставляється за реверсною схемою через Польщу.

Україна планує в 2013 році укласти контракт на поставку природного газу в обсязі 7 млрд куб. м на рік через територію Угорщини та Словаччини.