Білорусь узгодила з Росією обсяг поставок нафти на другий квартал

Мінськ. Білорусь і Росія узгодили об'єм поставок нафти на другий квартал 2013 року в розмірі 5,75 млн тонн.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, домовленість про це була досягнута увечері 12 березня під час переговорів у Москві першого віце-прем'єр-міністра Білорусі Володимира Семашка та віце-прем'єр-міністра РФ Аркадія Дворковича.

«Домовленість про поставки нафти закріплена в протоколі за підсумками дводенних переговорів. Обсяг поставок визначався з урахуванням очікуваного білоруською стороною річного обсягу 23 млн тонн», - цитує прес-секретаря російського віце-прем'єр-міністра Алію Самігулліну агентство БелаПАН.

Як повідомляв УНІАН, переговори про постачання російської нафти до Білорусі ведуться з жовтня 2012 року. Узгоджений лише обсяг поставок на перший квартал цього року. Білоруська сторона запитує на 2013 рік 23 млн тонн нафти, російська сторона заявляла про готовність поставити лише 18,5 млн тонн з урахуванням необхідності завантаження нафтопроводу БТС-2. Крім того, сторони продовжують обговорювати обсяги і терміни постачання в РФ нафтопродуктів, які одержані на білоруських НПЗ з російської нафти, зокрема на давальницьких умовах.

Наприкінці грудня 2012 року Росія і Білорусь погодили об'єм поставок російської нафти в першому кварталі 2013 року на рівні 5,75 млн тонн, однак за річним обсягом переговори ще тривають.

На 15 березня заплановані переговори президентів Володимира Путіна і Олександра Лукашенка в рамках засідання Вищої держради Союзної держави Білорусі і Росії. Очікується, що нафтовий баланс на 2013 рік стане однією з ключових тем обговорення.

У 2012 році обсяг поставленої нафти в Білорусь становив близько 21,5 млн тонн.

Довідка УНІАН. Білорусь в 2012 році була великим постачальником палива в Україну, випередивши за обсягами поставок автобензинів і дизпалива Росію, Литву і Румунію.

До того ж з Білорусі було поставлено за рік 964 тис. тонн автобензинів (зростання на 1,7% до 2011 року) та 2 млн 838 тис. тонн дизпалива (на 53,5% більше). Таким чином, у 2012 році частка Білорусі в загальному обсязі споживання автобензинів становила 22,9%, по дизпаливу - 46,5%.

У 2012 році в Україну з Литви було завезено 509 тис. тонн бензину, з Румунії - 281 тис. тонн, на частку всіх інших постачальників припало 391 тис. тонн автобензинів.

У 2012 році активними поставками дизпалива в Україну займалася і Росія, імпорт якої становив 1 млн 286 тис. тонн (на 6,9% менше). Незначні постачання здійснювалися з Литви (153 тис. тонн), решта обсягів припала на постачальників з інших країн (374 тис. тонн).

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (МЕРТ) у березні зареєструвало скаргу чотирьох українських нафтопереробних заводів (НПЗ) про порушення антісубсідарного розслідування щодо імпорту нафтопродуктів з Білорусі.