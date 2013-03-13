Експерт: законопроект про лібералізацію ринку електроенергії ставить учасників у нерівні умови

Поточна редакція законопроекту №10571 «Про засади функціонування ринку електричної енергії в Україні», подана на розгляд до Верховної Ради 20 листопада 2012 року, ставить у нерівні умови учасників ринку, зокрема атомну галузь.

Про це сьогодні, 13 березня, в рамках роботи круглого столу «Удосконалення систем тарифоутворення в електроенергетиці в контексті виконання положень статей 9, 10 та 11 Конвенції про ядерну безпеку», організованого агентством УНІАН, заявила директор з питань інформації та зв'язків із громадськістю асоціації «Український ядерний форум» Ольга Кошарна.

«Асоціація не підтримує законопроект у тому вигляді, в якому він зараз перебуває. Тому що ми вважаємо, що цей законопроект зневажає основні принципи директиви ЄС про рівноправність учасників ринку. Явні дискримінації двох учасників ринку - це атомні електростанції і «Укргідроенерго», - сказала О.Кошарна.

«Та схема, що запропонована з існуванням фонду, вона, звичайно, неприйнятна. Виходить, що за рахунок державних компаній буде підтримуватися приватний бізнес», - підкреслила експерт.

О.Кошарна також наголосила, що урядові необхідно ухвалити спеціальну програму із соціальної підтримки особливо чутливих і вразливих верств населення.

«Якщо уряд не ухвалить спеціальну програму із соціальної підтримки особливо чутливих незахищених верств населення і не прагнутиме до того, щоб населення платило економічно обґрунтовані тарифи, НАЕК «Енергоатом», звичайно, не виживе», - зазначила експерт.

Як раніше повідомляв УНІАН, 15 листопада 2012 року громадські організації атомної галузі України звернулися до Президента Віктора Януковича з проханням не допустити реформування ринку електроенергії у збиток атомникам.

6 червня 2012 року зареєстровано законопроект «Про засади функціонування ринку електроенергії України", яким передбачається можливість свободи вибору постачальника електроенергії шляхом укладення двосторонніх договорів, а також можливість придбання необхідних обсягів електроенергії на спотовому ринку.

Директор Центру взаємодії з органами державної влади НАЕК «Енергоатом» Костянтин Запайщиков виступив з критикою цього проекту, зазначивши, що «існують значні ризики недостатнього наповнення фонду розподілу цінового дисбалансу». Обов'язковим платником у цей фонд передбачається зробити «Енергоатом» та «Укргідроенерго». Водночас кошти цього фонду повинні повною мірою фінансувати перехресні субсидії і розрахунки з виробниками електроенергії за зеленим тарифом, вестися дотації для теплокомуненерго.

Довідка УНІАН. Держпідприємство «НАЕК «Енергоатом» - найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% в загальному обсязі виробництва електроенергії України. На НАЕК «Енергоатом» покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.