Ядерне співтовариство України стурбоване відсутністю у «Енергоатома» коштів для важливих завдань

Ядерне співтовариство України стурбоване відсутністю у Національної акціонерної енергетичної компанії «Енергоатом», що є оператором усіх діючих атомних станцій України, коштів на виконання важливих інвестиційних завдань.

Про це заявив почесний президент «Українського ядерного товариства» Володимир Бронніков сьогодні в рамках роботи круглого столу «Вдосконалення систем тарифоутворення в електроенергетиці в контексті виконання положень статей 9, 10 і 11 Конвенції про ядерну безпеку», який проходив в агентстві УНІАН.

«Ядерне співтовариство України надзвичайно стривожене інформацією, поширюваною зараз, про відсутність у НАЕК «Енергоатом» коштів на виконання найважливіших інвестиційних завдань», - сказав він.

В.Бронніков підкреслив, що на підході - проблеми подовження терміну експлуатації енергоблока №2 Южно-Української АЕС і 1-го і 2-го блоків Запорізької АЕС. Термін експлуатації цих енергоблоків має бути подовжено в 2014-2015 рр.

«Практично не почато роботу з будівництва 3-го і 4-го блоків на Хмельницькій АЕС. Не почато роботу з будівництва централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива. Є проблеми в реалізації завдання будівництва заводу з виробництва ядерного палива», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, рівень тарифів на електроенергію, що виробляється українськими атомними електростанціями, не забезпечує необхідного фінансування робіт із підтримки безпеки енергоблоків.

Як заявила виконавчий директор із ядерної та радіаційної безпеки і науково-технічної підтримки НАЕК «Енергоатом» Наталія Шумкова, дефіцит тарифів блокує виконання робіт для безпеки АЕС. Загальна потреба атомних станцій становить 2,9 млрд грн. Проте в тариф включено всього 516 млн грн. Таким чином, дефіцит становить 2,5 млрд грн.

У свою чергу експерти атомної галузі вважають, що якщо тариф на атомну електроенергію не збільшать, вже до кінця 2015 року 3 із 15 енергоблоків українських АЕС можуть бути зупинені, що призведе до істотного подорожчання електроенергії для всіх груп споживачів і негативно позначиться на всій економіці країни.

Нагадаємо, що тариф на атомну електроенергію в Україні становить 21,5 копійки, і він у три рази нижчий, ніж тариф на теплову електроенергію. У Європі ця різниця в середньому становить близько 30%.

На 2012 рік «Енергоатом» заявив у своїй інвестиційній програмі вартістю 3,95 млрд грн на заходи щодо підвищення безпеки експлуатації енергоблоків АЕС, проте фактично на ці цілі компанії було виділено лише 1,739 млрд грн.

7 лютого 2013 року Професійна спілка працівників атомної енергетики та промисловості України (Атомпрофспілка) звернулася до Міністерства фінансів України та Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики (НКРЕ), з вимогою встановити економічно обгрунтований тариф на електроенергію для «Енергоатома».

Із 1 січня 2013 року НКРЕ знизила тариф ДП НАЕК «Енергоатом» на відпуск електроенергії на 2,7% – із 21,1 коп. до 20,53 коп. за 1 кВт/год. (без ПДВ).

До цього востаннє НКРЕ переглядала тариф «Енергоатома» на відпуск електроенергії в лютому 2012 року, знизивши його з березня 2012 року на 6,8% – із 22,64 коп. до 21,1 коп. за 1 кВт/год. (без ПДВ).

Довідка УНІАН. Держпідприємство «НАЕК «Енергоатом» – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва близько 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На НАЕК «Енергоатом» покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.

За кількістю енергетичних реакторів Україна займає десяте місце в світі й п'яте в Європі, всі реактори типу ВВЕР. В Україні діють 4 атомні електростанції з 15 енергоблоками, одна з яких, Запорізька АЕС, з 6 енергоблоками загальною потужністю 6000 МВт є найбільшою в Європі.