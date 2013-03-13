ДТЕК викупив 600 МВт перетину для експорту електроенергії у квітні

Компанія «Східенерго», що входить в структуру найбільшого енергохолдингу України - ДТЕК, купила доступ до міждержавних ліній електропередачі потужністю 600 МВт за напрямками до Молдови та Білорусі для експорту електроенергії у квітні.

Про це УНІАН повідомили в НЕК «Укренерго» з посиланням на підсумки місячного аукціону, проведеного компанією у вівторок, 12 березня.

Згідно з повідомленням, "Східенерго" придбало 200 МВт перетину у напрямку до Молдови і 400 МВт у напрямку до Білорусі.

Як повідомляв УНІАН, на аукціон було виставлено 15 лотів, нерівних за потужністю передачі та періодом поставок.

Із заявлених раніше 2095 МВт вдалося реалізувати лише 600 МВт. Лоти перетину, що залишилися, були зняті з торгів через відсутність попиту.

Нагадаємо, за підсумками річного аукціону на право експорту електроенергії в 2013 році енергохолдинг ДТЕК зберіг домінуюче положення за східноєвропейським напрямком (Угорщина, Словаччина, Румунія, Польща), а також до Білорусі.

Довідка УНІАН. З 2010 року Україна перейшла на нову модель організації експортних поставок електроенергії, згідно з якою учасники ринку купують на аукціонах у оператора магістральних мереж НЕК «Укренерго» доступ до трансграничних ЛЕП, якими здійснюється експорт.

НЕК «Укренерго» здійснює експлуатацію магістральних і міждержавних ліній електропередачі, а також централізовану диспетчеризацію об'єднаної енергосистеми країни. НЕК є державним підприємством, перебуває в підпорядкуванні Міністерства енергетики та вугільної промисловості.