Ізраїль вимагає роз'яснень з приводу відбору "Газпромом" газу з родовища "Тамар"

Міністр енергетики Ізраїлю Узі Ландау зажадав у розробників газового родовища "Тамар" роз'яснень з приводу укладених ними експортних контрактів, нагадавши, що проект призначений насамперед для задоволення внутрішніх потреб країни, а поставки на зовнішній ринок повинні узгоджуватися з урядом, йдеться в повідомленні ізраїльського міністерства.

Минулого місяця дочірня структура російського газового монополіста ВАТ "Газпром" Gazprom Marketing & Trading оголосила про підписання основних умов угоди з ексклюзивного відбору скрапленого природного газу з проекту "Тамар" протягом 20 років, передає ПРАЙМ.

"Ландау вимагає від розробників ізраїльського родовища природного газу роз'яснень щодо останніх публікацій у ЗМІ про укладення ними різних експортних договорів... У своєму листі Ландау нагадує консорціуму, що природний газ з "Тамар" призначений насамперед для задоволення потреб ізраїльського ринку. Крім того, згідно з постановою комісії Цемах, експорт природного газу вимагає отримання попереднього дозволу уряду", - йдеться в повідомленні Міністерства енергетики та водних ресурсів Ізраїлю.

"Тамар" є одним з двох, разом з "Левіафаном", найбільших родовищ природного газу на ізраїльському шельфі Середземного моря, з якими держава пов'язує надії на десятиліття енергетичної самодостатності. Запаси "Тамар" оцінюються в 238 мільярдів кубометрів газу, а перші поставки намічені на квітень. Розробкою родовища займається консорціум ізраїльських і американських компаній - Noble Energy Mediterranean Ltd, Isramco Negev-2, Avner Oil Exploration, Delek Drilling, Dor Gas Exploration.