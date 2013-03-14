Статдані зі США та прогноз Міжнародного енергоагентства обвалили ціну нафти

На світових торгах у четвер, 14 березня, ціни на нафту падають на тлі даних Міненерго США про зростання запасів сировини в країні, а також прогнозів Міжнародного енергетичного агентства з попиту.

Так, ціна квітневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil вже впала на 0,12 долара, або на 0,11%, - до 108,4 долара за барель.

Вартість квітневих ф'ючерсів на легку нафту марки WTI знизилася на 0,23 долара, або на 0,25%, - до 92,29 долара за барель.

Комерційні запаси нафти в США (виключаючи стратегічні запаси) за тиждень, що завершився 8 березня, зросли на 2,6 мільйона барелів, або на 0,7%, - до 384 мільйонів барелів. Аналітики очікували більш слабкого зростання, передає Bloomberg.

Негативно на вартість нафти вплинули новини від МЕА, що понизив другий місяць поспіль прогноз світового попиту на нафту в 2013 році на 100 тисяч барелів на добу - до 90,6 мільйона барелів через слабку економічну активність в низці регіонів світу.