«Хмельницькобленерго» в 2012 році збільшило чистий прибуток на 15%

Енергопостачальна компанія «Хмельницькобленерго» в 2012 році збільшила чистий прибуток на 15,1% порівняно з 2011 роком - до 30,7 млн грн з 26,7 млн ​​грн.

Про це йдеться у звіті про фінансово-господарську діяльність компанії, оприлюдненому на сайті Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку.

При цьому показник виручки підприємства за звітний період не вказується.

Згідно з повідомленням, за 2012 компанія збільшила активи на 2,8% в порівнянні з 2011 роком - до 544 млн грн з 529 млн грн.

Довідка УНІАН. ПАТ ЕК «Хмельницькобленерго» займається постачанням електроенергії споживачам Хмельницької області. Державі належить 45,009% акцій компанії, НАК «Енергетична компанія України» - 25% акцій.

Статутний фонд ПАТ ЕК «Хмельницькобленерго» становить 33 млн 637 тис. 840 грн.

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