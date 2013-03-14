«Хмельницькобленерго» в 2012 році збільшило чистий прибуток на 15%
Енергопостачальна компанія «Хмельницькобленерго» в 2012 році збільшила чистий прибуток на 15,1% порівняно з 2011 роком - до 30,7 млн грн з 26,7 млн грн.
Про це йдеться у звіті про фінансово-господарську діяльність компанії, оприлюдненому на сайті Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку.
При цьому показник виручки підприємства за звітний період не вказується.
Згідно з повідомленням, за 2012 компанія збільшила активи на 2,8% в порівнянні з 2011 роком - до 544 млн грн з 529 млн грн.
Довідка УНІАН. ПАТ ЕК «Хмельницькобленерго» займається постачанням електроенергії споживачам Хмельницької області. Державі належить 45,009% акцій компанії, НАК «Енергетична компанія України» - 25% акцій.
Статутний фонд ПАТ ЕК «Хмельницькобленерго» становить 33 млн 637 тис. 840 грн.
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