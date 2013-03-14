"Київенерго" і RWE обговорили використання альтернативних джерел енергії

Енергогенеруюча компанія "Київенерго" і німецька компанія RWE Power International обговорили можливість використання альтернативних джерел енергії як палива на енергетичних об'єктах Києва замість природного газу.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії "Київенерго".

Згідно з повідомленням, «Київенерго» провело робочу зустріч з експертами компанії RWE Power International (Німеччина) з питань можливої ​​співпраці двох компаній в енергетичній сфері.

«Під час дискусії європейські експерти та керівники технічних підрозділів «Київенерго» детально обговорили можливість використання альтернативних джерел енергії як палива на енергетичних об'єктах Києва замість природного газу, питання логістики, зменшення впливу вуглекислого газу на навколишнє середовище, раціональності використання тих чи інших видів біопалива, залежно від наявних встановлених потужностей «Київенерго», - сказано в повідомленні.

Також у повідомленні зазначено, що за підсумками зустрічі експерти RWE нададуть свої пропозиції щодо можливих робіт з розробки ТЕО, проектуванню нових об'єктів у тепловій енергетиці з використанням альтернативних джерел енергії зокрема біомаси.

Довідка УНІАН. «Київенерго» генерує і постачає теплову та електричну енергію в Києві, входить до складу ДТЕК.

Генерацію електричної енергії «Київенерго» здійснює на двох теплоелектроцентралях - ТЕЦ-5 (встановлена ​​електрична потужність - 700 МВт, теплова - 1874 Гкал/год.) і ТЕЦ-6 (встановлена ​​електрична потужність - 500 МВт, теплова - 1740 Гкал/год.). Транспортування електроенергії забезпечується мережею повітряних і кабельних ліній загальною протяжністю понад 11,7 тис. км.

Виробництво теплової енергії «Київенерго» здійснює на ТЕЦ-5, ТЕЦ-6, а також на 3 станціях теплопостачання і 183 котелень. Загальна встановлена ​​потужність теплових джерел - 8725 Гкал/год. Транспортування теплової енергії забезпечується тепломережами загальною протяжністю близько 2,3 тис. км (у двотрубному вимірі).

Основними акціонерами «Київенерго» є компанія ДТЕК (72,39% акцій) і НАК «Енергетична компанія України» (25% акцій).

ДТЕК - найбільша приватна вертикально інтегрована енергетична компанія України. Входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ). Підприємства ДТЕК створюють ефективний виробничий ланцюжок від видобутку і збагачення вугілля до генерації й продажу електроенергії.

RWE - одна з найбільших енергетичних компаній Німеччини. За обсягами продажів природного газу на німецькому ринку займає частку в 17%. Це друга позиція після E.ON.

До структури RWE входить компанія RWE Supply&Trading GmbH (RWEST) є однією з найбільших компаній в Європі, задіяних у сфері електроенергетики і газової промисловості.

RWE є оператором потужної газотранспортної системи в Європі, якій належать газопроводи протяжністю 23000 км і підземні газові сховища обсягом до 7,4 млрд куб. м.