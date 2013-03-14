ДТЕК втрачає рентабельність на тлі зростання виручки - експерт

Рентабельність найбільшого українського приватного енергохолдингу ДТЕК, незважаючи на зростання виручки, скоротилася в 2012 році через покупку збиткових активів.

Таку думку висловив агентству УНІАН аналітик інвесткомпанії Eavex Capital Дмитро Чурін.

«У ДПЕКу дуже добре зросла виручка завдяки новим придбанням, але впала рентабельність, оскільки ті активи, які були придбані, «Київенерго», наприклад, були на межі збитковості», - сказав він, додавши, що зростання виручки компанії випереджає зростання прибутку.

Аналітик також відзначив, що в 2012 році у компанії значно зменшилася частка вугільного сегменту в структурі продажів. Він пояснив, що це пов'язано з профіцитом вугілля, який спостерігався в Україні в 2012 році, внаслідок чого вугільні ціни знизилися.

Як повідомляв УНІАН, у 2012 році енергетичний холдинг ДТЕК отримав чистий консолідований прибуток за міжнародними стандартами фінансової звітності в розмірі 5,9 млрд грн.

Рентабельність компанії за валовим прибутком у 2012 році зменшилася на 10,1% і становила 14,2%.

Капітальні витрати ДПЕКу за рік зросли на 135,8%, що пов'язано з необхідністю реалізації інвестиційних програм у рамках знов придбаних підприємств, а також проекту з будівництва вітроферми в Ботієво, і становили 10,193 млрд грн за підсумками 2012 року.

За 2012 рік холдинг витратив близько 2,8 млрд грн на проекти сталого розвитку, що вдвічі перевищує показники 2011 року. На утримання об'єктів соціальної сфери та об'єктів непромислової групи компанія витратила близько 514 млн грн, інвестиції в охорону праці становили 616 млн грн, а екологічні витрати на охорону навколишнього середовища - близько 1,6 млрд грн.

Довідка УНІАН. ДТЕК - найбільша приватна вертикально інтегрована енергетична компанія України, входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент».

До вугільного сегменту ДТЕК входять «ДТЕК Павлоградвугілля» (об'єднує 10 шахт), «ДТЕК Добропіллявугілля» (5 шахт), «ДТЕК Шахта Комсомолець Донбасу», «ДТЕК Ровенькиантрацит» (6 шахт і 3 збагачувальні фабрики), «ДТЕК Свердловантрацит» (5 шахт і 3 збагачувальні фабрики), «Шахта «Білозерська» і п'ять збагачувальних фабрик.

Сегмент генерації представлений «Східенерго», «ДТЕК Західенерго» і «ДТЕК Дніпроенерго».

Компанія «Сервіс-Інвест», «ДТЕК ПЕМ-Енерговугілля», «ДТЕК Донецькобленерго» і ПАТ «Дніпрообленерго» представляють сегмент передавання та продажу електроенергії.

До складу ДТЕК входить «Київенерго», яке генерує і постачає теплову та електричну енергію в Києві.