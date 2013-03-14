Янукович стверджує, що газові переговори не пов'язані з Митним союзом

Газові переговори з Росією відокремлені від переговорів щодо співпраці України з Митним союзом РФ, Білорусі та Казахстану.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Президент України Віктор Янукович заявив сьогодні на прес-конференції у Києві.

Президент звернув увагу, що створено дві окремі робочі групи, які працюють над цими питаннями.

Стосовно співпраці з Митним союзом, В.Янукович наголосив, що Росія, Казахстан та Білорусь є стратегічними партнерами України, з якими склались давні стратегічні відносини, які сьогодні продовжують розвиватись. Він нагадав, лише минулого року товарообіг з цими країнами становив 63 млрд доларів, і цю динаміку потрібно посилювати, чому має сприяти співпраця в рамках Митного союзу.

Президент нагадав, що сьогодні влада проводить роботу, метою якою є найближчим часом знайти формат співпраці України з Митним союзом, який би зняв перешкоди на шляху до торговельних відносин між країнами.

“Україна приєднається до тих секторальних положень Митного союзу, які не будуть суперечити нашим міжнародним зобов’язанням, в тому числі перед СОТ”, - сказав Президент.

Він зауважив, що тільки-но буде знайдений такий формат, відбудеться зустріч президентів України, РФ, Казахстану і Білорусі, на якій вирішуватиметься питання співробітництва України та Митного союзу.

Президент прогнозує, що така зустріч відбудеться в першому півріччі цього року.

Нагадаємо, Росія пропонує Україні вступити до Митного союзу, що дозволить знизити ціну на закуповуваний в РФ природний газ. Україна сподівається на підписання угоди про асоціацію і ЗВТ з Євросоюзом, а також пропонує секторальну співпрацю з МС за формулою «3+1», але Росію це не влаштовує.

Як повідомляв УНІАН, 27 грудня 2012 року в інтерв'ю українським телеканалам прем'єр-міністр України Микола Азаров заявив, що якщо Україна не зможе домовитися з Митним союзом про співпрацю, то втратить величезний ринок експорту своєї продукції.

13 грудня 2012 року Президент України Віктор Янукович заявив, що Україна має приєднатися до деяких положень Митного союзу.

16 січня ц.р. прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв сказав, що Митний союз і Єдиний економічний простір відкриті для вступу інших країн СНД, але тільки на повноправною основі, і зазначив, що нові учасники повинні підписати всі інтеграційні документи, а не їх частину.

На початку лютого посол РФ в Україні Михайло Зурабов заявив, що українська і російська сторони знайшли можливість перегляду ціни на газ для України без її вступу до Митного союзу.

9 березня УНІАН з посиланням на власні джерела повідомляв, що Київ і Москва на сьогодні остаточно і чітко розділили газові питання і питання економічної співпраці в інших сферах, зокрема тему відносин “Україна-Митний союз”.