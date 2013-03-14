Янукович не виключає, що з Росією про ціну газу не домовиться

Президент України Віктор Янукович наголошує, що Україна шукатиме альтернативні шляхи поставок газу, якщо їй не вдасться домовитись з Росією про ринкову ціну на це паливо.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав сьогодні на прес-конференції у Києві.

“Ми маємо велику проблему вже три роки, над якою ми працюємо і не можемо знайти рішення... Чому в Україні найвища ціна на газ”, - сказав Президент.

При цьому він підкреслив, що Україні доведеться шукати альтернативні джерела та скорочувати обсяги поставок російського газу, тому що нинішню ціну на газ українська економіка може не витримати.

В.Янукович наголосив, що метою України є встановлення справедливої ринкової ціни на газ, але й не проти розглянути пропозиції щодо преференцій.

“Ми не будемо проти, але їх ціна (преференцій) для нас має важливе значення”, - сказав В.Янукович.

Як повідомляв УНІАН, міністр енергетики та вугільної промисловості України Едуард Ставицький заявив, що Європейський Союз обіцяє Україні вирішити питання про диверсифікацію поставок природного газу, що вплине на ціну російського газу для України.

Він пояснив, що йдеться про реверсні поставки газу з Європи.

Нагадаємо, Україна планує в 2013 році укласти контракт на поставку природного газу в обсязі 7 млрд куб. м на рік через територію Угорщини та Словаччини.

Нагадаємо, німецький газовий трейдер RWE Supply & Trading продав Національній акціонерній компанії «Нафтогаз України» за підсумками 2012 року - першого року, коли країна почала імпортувати цей вид палива з європейського ринку - 56 млн куб. м газу.

З 1 листопада 2012 року "Нафтогаз України" почав імпорт газу, що закуповується у німецької компанії RWE і поставляється за реверсною схемою в Україну через Польщу.

У 2013 році Україна планує імпортувати за реверсною схемою з Європи 5 млрд куб. м газу і скоротити його закупівлі в Росії до 20 млрд куб. м.