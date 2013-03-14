«Енергоатому» необхідна 50% надбавка до тарифу на електроенергію - експерт

Для відтворення атомних потужностей Національній акціонерній енергетичній компанії «Енергоатом», що є оператором всіх діючих атомних станцій України, необхідна 50% надбавка до тарифу на електроенергію.

Про це заявив генеральний директор «Атомпроектінжиніринг» Олександр Рибчук у рамках роботи круглого столу «Вдосконалення систем тарифоутворення в електроенергетиці в контексті виконання положень статей 9, 10 і 11 Конвенції про ядерну безпеку», який проходив в агентстві УНІАН 13 березня.

«Нам вже зараз необхідна надбавка до 50% вартості електроенергії, яка відпускається атомними електростанціями, для того, щоб забезпечити відновлення атомних потужностей, без яких Україна просто не зможе прожити, тому що зараз вона живе багато в чому завдяки цим потужностям», - сказав О.Рибчук.

«Попередній обсяг необхідних інвестицій до 2030 року у нас становить 127 млрд грн, і всякий, хто даватиме нам кредити, завжди дивитиметься, як ми їх зможемо повертати. Цей процес вимагає відповідних тарифних надбавок», - відзначив він.

«На сьогодні компанія є для Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики (НКРЕ) найзручнішим механізмом заборони зростання оптової ціни, і, відповідно, роздрібних цін. Це призводить до обмеження тарифу», - заявив директор з економічних питань НАЕК «Енергоатом» Микола Рачин.

Крім того М.Рачин відзначив, що у чинній системі тарифоутворення, визначеній постановами НКРЕ, абсолютно не передбачені стимули для компанії для збільшення обсягів виробництва і зниження витрат.

«З урахуванням того, що «Енергоатом» є головним обмежувачем зростання ціни на електроенергію в країні, тариф у нас склався з дефіцитом», - підкреслив М.Рачин.

Також він висловив занепокоєння у зв'язку з непродовженням Верховною Радою чинності закону № 2711, який захищав енергетичні підприємства від банкрутства, нагадавши, що на даний момент «Енергоатому» необхідно здійснити погашення критичної кредиторської заборгованості у розмірі 568 млн грн.

Як раніше повідомляв УНІАН, на думку «Енергоатому», рівень тарифів на електроенергію, яка виробляється українськими атомними електростанціями, не забезпечує необхідного фінансування робіт з підтримки безпеки енергоблоків.

Як заявила виконавчий директор з ядерної і радіаційної безпеки і науково-технічної підтримки НАЕК «Енергоатом» Наталія Шумкова, дефіцит тарифів блокує виконання робіт для безпеки АЕС. Загальна потреба атомних станцій становить 2,9 млрд грн. Проте до тарифу включено лише 516 млн грн. Таким чином, дефіцит становить 2,5 млрд грн.

У свою чергу експерти атомної галузі вважають, що, якщо тариф на атомну електроенергію не буде збільшено, вже до кінця 2015 року 3 з 15 енергоблоків українських АЕС можуть бути зупинені, що призведе до істотного дорожчання електроенергії для всіх груп споживачів і негативно позначиться на всій економіці країни.

З 1 січня 2013 року НКРЕ знизила тариф ДП НАЕК «Енергоатом» на відпуск електроенергії на 2,7% – з 21,1 коп. до 20,53 коп. за 1 кВт/год (без ПДВ).

До цього востаннє НКРЕ переглядала тариф «Енергоатому» на відпуск електроенергії в лютому 2012 року, знизивши його з березня 2012 року на 6,8% – з 22,64 коп. до 21,1 коп. за 1 кВт/год (без ПДВ).

Довідка УНІАН. Держпідприємство «НАЕК «Енергоатом» – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва близько 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На НАЕК «Енергоатом» покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.

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