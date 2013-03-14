Янукович: Європа повинна брати участь у модернізації української ГТС

Президент України Віктор Янукович переконаний, що Європа має брати участь в модернізації української газотранспортної системи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції.

В.Янукович підкреслив, що Україна повинна гарантувати Європі стабільний транзит газу, і для цього потрібно найближчим часом знайти відповідь, як Україна буде модернізувати свою ГТС.

“Переконаний, що тут буде потрібна участь Європи”, - сказав Президент.

Як повідомлялося, деякі експерти не виключали, що модернізація ГТС відбуватиметься на двосторонній основі – Україна-Росія.

Зокрема, джерело УНІАН минулого тижня відзначало, що найближчим часом Київ і Москва можуть домовитися про створення двостороннього спільного підприємства, якому буде здана в оренду газотранспортна система, а Україна у відповідь одержить зниження ціни на газ до 260 доларів за тисячу кубометрів.