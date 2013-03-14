Компанія «Інвест-Регіон» купує чотири АЗК у «Галнафтогазу»

Антимонопольний комітет України надав дозвіл приватній компанії «Інвест-Регіон» (Київ) на придбання чотирьох автозаправних комплексів (АЗК), що належать концерну «Галнафтогаз».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі відомства.

Згідно з повідомленням, компанія «Інвест-Регіон» купує два АЗК в Закарпатській та Херсонській областях і ще два в Харківській області.

Як повідомляв УНІАН, у серпні 2006 року Антимонопольний комітет України видав дозвіл ТОВ "Нафтова компанія "Альянс-Україна" (Київ) і ТОВ «Альянс-Україна» (Київ) на створення ТОВ «Інвест-Регіон» (Київ), основним видом діяльності якого визначено здавання в оренду нафтобаз і оптова та роздрібна торгівля нафтою і нафтопродуктами.

Метою створення ТОВ «Інвест-Регіон» був перерозподіл фінансових і матеріальних ресурсів ТОВ «НК «Альянс-Україна» для подальшого розвитку оптово-роздрібної мережі нафтопродуктів і створення єдиної системи каналів поставок, виробництва і реалізації нафтопродуктів.

Довідка УНІАН. ПАТ «Концерн «Галнафтогаз» є одним з найбільших власників АЗС в Україні. Компанія володіє 10 нафтобазами, 114 бензовозами і 4 газовозами. У мережі «ОККО» працюють дві річкові заправні станції «ОККО», дві АГНКС «ОККО» і 125 автогазозаправних пунктів скрапленого газу (АГЗП).

За інформацією ЗМІ, АЗК компанії "Інвест-Регіон" працюють під брендом Shell.