У шести областях України через негоду знеструмлено 64 населених пункти

Сьогодні вночі внаслідок несприятливих погодних умов (дощ, сніг, мокрий сніг) через спрацювання систем захисту ліній електропередач у шести областях України було знеструмлено 64 населених пункти.

Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, у Тернопільській області знеструмлено 20 населених пунктів, у Закарпатській – 14, у Київській – 10, у Рівненській – 10, у Чернігівській – 7, у Волинській – 3.

До відновлення енергопостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.