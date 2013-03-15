Нафта дорожчає на позитивних статданих зі США

На світових торгах у п'ятницю, 15 березня, після декількох днів падіння ціни на нафту зростають на тлі позитивної статистики зі США.

Зокрема, ціна квітневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil вже зросла на 0,53 долара, або на 0,5%, - до 109,5 долара за барель.

Вартість квітневих ф'ючерсів на легку нафту марки WTI підвищилася на 0,24 долара, або на 0,27%, - до 93,28 долара за барель, передає Bloomberg.

Кількість первинних заявок на допомогу з безробіття в США за тиждень, що завершився 9 березня, зменшилася на 10 тисяч і склала 332 тисячі, у той час як аналітики очікували збільшення до 350 тисяч з 342 тисяч тижнем раніше.

Крім того, інвестори звернули увагу на дані щодо дефіциту платіжного балансу США, який минулого кварталу зменшився до 110,4 мільярда доларів зі 112,4 мільярда доларів, у той час як аналітики очікували зростання показника до 112,8 мільярда доларів.

Експерти вважають, що в даний час зростання котирувань може бути пов'язане з настанням літнього сезону, під час якого відзначається підвищений попит на енергоносії.