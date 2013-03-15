У країн СНД відсутній консенсус щодо доступу до трубопровідного транспорту

Москва . У країн СНД поки відсутня єдина думка щодо угоди про вільний доступ до трубопровідного транспорту.

Про це директор департаменту економічного співробітництва Виконкому СНД Андрій Кушніренко сказав журналістам у кулуарах 57-го засідання Економічної ради СНД у Москві, відповідаючи на запитання власного кореспондента УНІАН у РФ.

«Відбулися два засідання робочих груп. Виявилися різні точки зору з цього приводу. Робота йде і вона закінчитися не завтра. Сторони не дійшли висновку, що угода неможлива. Треба працювати», - сказав А.Кушніренко.

За його словами, найбільш проблемним питанням є «свобода транзиту».

Він наголосив, що сторони вирішили продовжити роботу й шукати компроміси.

А.Кушніренко нагадав, що проект угоди був розроблений і розісланий державам-членам СНД.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці січня 2013 року країни - учасники Зони вільної торгівлі (ЗВТ) у рамках СНД почали переговори про підготовку Угоди про транзит трубопровідним транспортом, яка зокрема дозволить Україні отримати доступ до російської газотранспортної системи для здійснення прямих поставок газу з Туркменістану.

Згідно ст.7 Договору про ЗВТ СНД, зацікавлені сторони-учасниці договору повинні вступити в переговори про розробку Угоди про транзит трубопровідним транспортом та завершити такі переговори протягом шести місяців після набуття договором чинності. Договір про створення Зони вільної торгівлі СНД (товарами) набув чинності наприкінці вересня 2012 р. після ратифікації парламентами Білорусі, Росії та України.

18 жовтня 2011 року Договір про ЗВТ СНД було підписано в Санкт-Петербурзі прем'єр-міністрами країн СНД. Документ зокрема підписали глави урядів Росії, України, Білорусі, Казахстану, Вірменії, Таджикистану, Молдови та Киргизії. Договір не підписали Азербайджан, Туркменістан і Узбекистан. Водночас було заявлено, що ці країни планують приєднатися до нього.

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