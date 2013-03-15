Рентабельність ДТЕК знизилася через придбання нових активів у 2012 році - експерт

Рентабельність найбільшого українського енергетичного холдингу ДТЕК у 2012 році знизилася через придбання нових активів.

Про це УНІАН сказав директор департаменту досліджень інвесткомпанії «КІНТО» Володимир Овчаренко.

За його словами, оскільки зростання операційного грошового потоку було менше, ніж сума придбань, зменшилися і грошові кошти на рахунку холдингу.

В.Овчаренко також додав, що чистий дохід компанії, а також її прибуток, як і абсолютний розмір прибутку і операційного грошового потоку, в 2012 році збільшилися за рахунок придбань - «Західенерго», «Донецькобленерго», «Дніпроенерго», «Дніпрообленерго» і «Крименерго».

Як раніше повідомляв УНІАН, український енергетичний холдинг ДТЕК показав від'ємний вільний грошовий потік у 2012 році на рівні 1,3 млрд грн порівняно з 2,4 млрд грн позитивного результату в 2011 році.

Готівкові грошові кошти холдингу та їх еквіваленти скоротилися з 10,4 млрд грн у 2011 році до 5,3 млрд грн. за підсумками 2012 року.

Капітальні витрати ДТЕК у 2012 році зросли на 135,8%, що пов'язано з необхідністю реалізації інвестиційних програм в рамках знов придбаних підприємств, а також проекту з будівництва вітроферми в Ботієвому, і становили 10 193 млн грн. за підсумками 2012 року.

Крім того, за рік холдинг витратив близько 2,8 млрд грн на проекти сталого розвитку, що вдвічі перевищує показники 2011 року. На утримання об'єктів соціальної сфери та об'єктів непромислової групи компанія витратила близько 514 млн грн, інвестиції в охорону праці становили 616 млн грн, а екологічні витрати на охорону навколишнього середовища - близько 1,6 млрд грн.

Чистий консолідований прибуток ДТЕК за міжнародними стандартами фінансової звітності в 2012 році становив 5,9 млрд грн. Рентабельність компанії за валовим прибутком у 2012 році зменшилася на 10,1% і становилала 14,2%.

ДТЕК - найбільша приватна вертикально інтегрована енергетична компанія України, входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент».

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