Coal Energy у лютому скоротила видобуток вугілля на 46,5%

Варшава. Українська вуглевидобувна компанія Coal Energy в лютому 2013 року (з урахуванням отриманого з відвалів) видобула 81,448 тонн вугілля, що на 46,5% менше, ніж у лютому 2012 року і на 44,8% менше, ніж у січні 2013 року.

Про це компанія повідомила e п'ятницю, 15 березня, в системі розкриття інформації Варшавської фондової біржі, на якій котируються її папери з 2011 року.

Повідомляється, що Coal Energy за звітний період в річному вираженні скоротила видобуток на належних їй шахтах на 47% - до 71,4 тис. тонн вугілля на тлі зниження видобування вугілля з відвалів на 43% - до 10,04 тис. тон

Водночас видобуток енергетичного вугілля у лютому ц.р. знизився на 48,8% - до 55,6 тис. тонн, а коксівного та подвійного призначення - на 39,5% - до 15,8 тис. тонн.

Порівняно із січнем ц.р. видобуток вугілля на шахтах зменшився на 48,7% (енергетичного - на 55,3%, коксівного та подвійного призначення зріс на 8,1%), а отримання з відвалів збільшилося на 17,7%.

Як повідомляв УНІАН, у січні 2013 р. Coal Energy скоротила видобуток вугілля в річному вираженні на 3,1% після зниження на 0,6% в останньому місяці минулого року.

Довідка УНІАН. Coal Energy, що володіє 10 шахтами на Донбасі, гірничо-збагачувальною фабрикою і фабрикою з переробки вуглевмісних відходів, є однією з найбільших приватних вуглевидобувачів в Україні із запасами вугілля, за класифікацією JORC, обсягом 235,5 млн тонн (в тому числі підтверджені і ті, що добуваються - 151,2 млн тонн).

75% акцій Coal Energy належить кіпрській Lycaste Holdings Limited, в якій по 50% володіють Віктор та Марина Вишневецькі. Інші папери - free float.

Капіталізація компанії, яка на 31 грудня 2012 року оцінювала свої активи у близько 230 млн дол., під час п'ятничних торгів на Варшавській біржі становила близько 140 млн дол.

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