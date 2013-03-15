Янукович доручив Кабміну до кінця березня визначити кінцевий термін переходу на пальне Євро-4

Президент України Віктор Янукович доручив урядові до кінця березня 2013 року затвердити технічний регламент щодо вимог до автомобільного пального й визначити кінцевий термін переходу на стандарти Євро-4 і вище.

Про це йдеться в «Національному плані дій на 2013 рік із впровадження програми економічних реформ «Багате суспільство, конкурентноздатна економіка, ефективна держава», затвердженому указом Президента В.Януковича №128 від 12 березня 2013 року.

Згідно з документом, відповідальними за виконання доручення є прем'єр-міністр України, віце-прем'єр-міністр України, який забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері енергетики, Мінекономрозвитку, Міненерговугілля.

Як раніше повідомляв УНІАН, Міністерство енергетики та вугільної промисловості пропонує дозволити використання автомобільних бензинів і дизельного пального стандарту Євро-3 до 31 грудня 2016 року і Євро-4 до 31 грудня 2020 року.

Україна неодноразово відкладала повний перехід на стандарти якості пального Євро-4 і Євро-5.

На сьогодні в Україні діють два стандарти якості нафтопродуктів: ДСТУ 4063-2001 (аналог Євро-2) і ДСТУ 4839-2007 (відповідає Євро-4 -5). У 2007 році було прийнято графік переходу на нові стандарти якості з паралельною відмовою від ДСТУ 4063-2001 із 1 січня 2011 року.