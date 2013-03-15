Президент наказав Кабміну захистити вітчизняних нафтопереробників

Президент України Віктор Янукович доручив уряду до кінця березня 2013 року вжити заходів із захисту вітчизняних нафтопереробників від недобросовісної конкуренції під час імпортування нафтопродуктів до України.

Про це йдеться у «Національному плані дій на 2013 рік із упровадження програми економічних реформ «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», затвердженому указом Президента України Віктора Януковича №128 від 12 березня 2013 року.

«Вжити заходів із захисту внутрішнього ринку і інтересів вітчизняних товаровиробників від недобросовісної конкуренції під час здійснення імпорту нафтопродуктів в Україну», - сказано в документі.

«Індикатор виконання – проведення антисубсидарного розслідування про завдання шкоди національному виробникові моторних палив і, за його результатами, ухвалення відповідного рішення», - йдеться у документі.

Відповідальними за виконання доручення є прем'єр-міністр України, віце-прем'єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері енергетики, Мінекономрозвитку, Міненерговугілля.

Довідка УНІАН. За повідомленнями у ЗМІ в березні 2013 року Мінекономрозвитку зареєструвало скаргу чотирьох українських нафтопереробників про порушення антисубсидарного розслідування відносно імпорту нафтопродуктів з Білорусі.

На підставі скарг Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі може розпочати антисубсидарне розслідування відносно імпорту нафтопродуктів з Білорусі, розслідування може тривати до року.

Нафтопереробні заводи України у січні 2013 року скоротили обсяги первинної переробки нафти до 0,2 млн тонн, що на 64% менше від показника січня 2012 року

В Україні діють шість нафтопереробних заводів загальною потужністю переробки 51 млн тонн нафти на рік.

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