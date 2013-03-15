Янукович доручив до кінця червня укласти договори з інвесторами LNG-терміналу

Президент України Віктор Янукович доручив Державному агентству з інвестицій та управління національними проектами (Держінвестицій) і міністерству енергетики та вугільної промисловості до кінця червня 2013 року укласти договори з інвесторами для будівництва LNG-терміналу.

Про це йдеться в «Національному плані дій на 2013 рік із впровадження програми економічних реформ «Багате суспільство, конкурентноздатна економіка, ефективна держава», затвердженому указом Президента України Віктора Януковича №128 від 12 березня 2013 року.

Також у документі зазначається, що в травні 2013 року Держінвестицій і Міненерговугілля повинні провести конкурс із вибору інвестора на будівництво та експлуатацію LNG-терміналу.

Крім того, Президент доручив у вересні укласти договори між компанією-оператором LNG-терміналу і суб'єктом, на якого покладено обов'язок із забезпечення гарантій завантаження потужностей терміналу.

Згідно з документом, до кінця року планується початок будівництва газотранспортної частини національного проекту, зокрема, початок будівництва окремих частин LNG-терміналу (технологічної, морської, газотранспортної).

Як раніше повідомляв УНІАН, у березні 2013 року Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами України (Держінвестицій) скасувало тендер на виконання передпроектних робіт для «LNG-терміналу».

Крім того, агентству не вдалося залучити 165 млн євро, необхідні для фінансування першочергової морської частини будівництва «LNG-терміналу».

17 грудня 2010 року було створено ДП «Національний проект «LNG-термінал», яке має координувати роботу з будівництва терміналу з прийому скрапленого природного газу в обсязі 10 млрд куб. м на Чорноморському узбережжі України до 2014 року. 30 січня 2012 року компанія Socoin завершила розробку техніко-економічного обґрунтування (ТЕО) проекту «LNG-термінал». Кабінет Міністрів на засіданні 8 серпня затвердив ТЕО будівництва в Україні терміналу з прийому скрапленого природного газу («LNG-термінал»). Згідно з ТЕО, проект може бути реалізований упродовж 49 місяців. Перші обсяги газу можна буде одержати вже у 2016 році. Приблизна вартість будівництва LNG-терміналу становить 846 млн євро. Частка України в проекті становитиме 25%+1 акція.

На сьогодні потенційними місцями розташування терміналу є 5 майданчиків: наземний «LNG-термінал» - майданчик біля Одеського припортового заводу в районі порту «Южний» (Одеська обл.); наземний «LNG-термінал» - майданчик біля нафтового терміналу ВАТ «Укртранснафта» в районі порту «Южний»; наземний «LNG-термінал» у районі м. Очаків (Миколаївська обл.); наземний «LNG-термінал» у береговій зоні Березанського лиману (Миколаївська обл.); офшорний «LNG-термінал» у районі Одеси (у відкритому морі).

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