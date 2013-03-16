Компанія «ТехНова» готова інвестувати 80 млн євро в Сумську ТЕЦ

Нинішній орендар Сумської ТЕЦ - приватна компанія «ТехНова» (м. Київ) - готова інвестувати в модернізацію цього об'єкта 80 мільйонів євро, повідомили УНІАН у прес-службі Сумської міської ради.

Згідно з повідомленням, в даний час на підприємстві розробляється техніко-економічне обгрунтування реконструкції комплексу та планується будівництво нового блоку на території ТЕЦ. У компанії запевняють, що в результаті реконструкції підвищення тарифу на тепло у Сумах не буде, тому що впровадження енергоефективних технологій дозволить знизити витрати виробництва.

«Однак «ТехНова» готова провести модернізацію ТЕЦ лише в тому випадку, якщо їй продовжать договір оренди на термін не менше 10 років, бо установка нового блоку займе 5 років, а термін окупності проекту - також не менше 5 років. На сесію міськради у квітні вже внесено проект рішення про продовження оренди компанії до 2025 року», - говориться в повідомленні прес-служби міськради.

На думку заступника міського голови Сум Анатолія Бондаря, без нового блоку Сумська ТЕЦ, навіть при модернізації обладнання, не зможе в перспективі забезпечити стабільне теплопостачання всього міста.

«Новий блок на ТЕЦ - це перспектива розвитку теплоенергетики в Сумах, надання стабільної та якісної послуги», - підкреслив він.

За словами А.Бондаря, Сумська ТЕЦ вимагає термінової реконструкції, враховуючи, що вона працює з 1953 року, а технології, за якими здійснюється теплопостачання, вже застаріли.

«Одночасно в Європі вводяться нові екологічні вимоги щодо викидів у атмосферу і змінюється доктрина здійснення теплоенергетики - максимальне використання такої паливної складової, як вугілля. Тому підприємство потребує термінової реконструкції та застосування нових технологій, впровадження яких дозволить не тільки здійснити теплозабезпечення усього міста, а й зменшити витрати та забезпечити стабільність тарифу для населення», - зазначив заступник мера.

Довідка УНІАН. Сумська ТЕЦ забезпечує теплом і гарячою водою близько 70% житла в місті. Встановлена ​​електрична потужність - 28 МВт, теплова потужність - 450 Гкал/год.