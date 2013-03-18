Новини з єврозони обвалили ціну нафти

На світових торгах у понеділок, 18 березня, ціни на нафту знижуються на тлі ситуації на Кіпрі, яка спровокувала побоювання з приводу нової хвилі боргової кризи в єврозоні.

Так, ціна травневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil вже впала на 1,32 долара, або на 1,15%, - до 108,56 долара за барель.

Вартість квітневих ф'ючерсів на легку нафту марки WTI знизилася на 1,02 долара, або на 1,1%, - до 92,43 долара за барель.

Заради отримання фіндопомоги Кіпру довелося погодитися на неприємну міру для вкладників своїх банків: одноразовий податок на депозити обсягом нижче 100 тисяч євро становитиме 6,75%, а для депозитів понад цієї суми - 9,9%.

Як відзначають аналітики, ситуація на Кіпрі стала найголовнішим чинником падіння сировинного ринку і курсу євро, передає Bloomberg.