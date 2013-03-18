Дію стимулюючого тарифу поширять на виробників тепла

Президент України Віктор Янукович доручив прем'єр-міністру Миколі Азарову і Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг (Нацкомпослуг), до серпня 2013 року внести на розгляд Верховної Ради законопроект про внесення змін до Закону України «Про природні монополії» щодо поширення дії стимулюючого регулювання на суміжних ринках у сфері виробництва теплової енергії.

Про це йдеться у Національному плані дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 рр. «Багате суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», яка затверджена указом Президента України № 128 від 12 березня 2013 року і оприлюднена на його сайті.

Згідно з документом, Нацкомпослуг протягом 6 місяців з дня публікації цього указу має затвердити методики формування цін (тарифів) на виробництво теплової енергії (окрім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках і установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії) на принципах стимулюючого регулювання.

Президент доручив регулятору до вересня 2013 року затвердити порядок визначення регуляторної бази активів суб'єктів, що здійснюють транспортування теплової енергії, централізоване водопостачання і водовідведення на принципах стимулюючого регулювання. Фонду держмайна і Нацкомпослуг до вересня цього року доручено затвердити методику оцінки активів суб'єктів природних монополій, які здійснюють діяльність з транспортування теплової енергії, централізованого водопостачання і водовідведення, для визначення регуляторної бази активів при переході до стимулюючого регулювання.

Крім того, до грудня 2013 року Нацкомпослуг, Міністерство регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства і Міністерство економічного розвитку мають ухвалити рішення щодо застосування стимулюючого регулювання у сфері транспортування теплової енергії, централізованого водопостачання і водовідведення.

Нацкомпослуг доручено протягом 3 місяців після ухвалення цього рішення встановити довгострокові параметри тарифного регулювання для цілей стимулюючого регулювання.

Згідно з планом, до жовтня 2013 року Мінекономрозвитку і Нацкомпослуг мають затвердити граничний рівень регуляторної норми доходу суб'єктів, що здійснюють транспортування теплової енергії, централізоване водопостачання і водовідведення.

Як повідомляв УНІАН, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, пропонує поширити дію стимулюючого тарифу не лише на транспортування і постачання, а й на виробництво теплової енергії.

Про це йдеться у законопроекті «Про внесення змін до Закону України «Про природні монополії», розміщеному на сайті регулятора.

Чинна редакція закону передбачає, що дія стимулюючого регулювання поширюється на суб'єкти природних монополій і суб'єкти об'єктів господарювання на суміжних ринках у сфері комбінованого виробництва електричної і теплової енергії. Законопроектом пропонується поширити дію стимулюючого регулювання на суб'єктів господарювання на суміжних ринках (виробництво теплової енергії).

2 листопада 2012 року Нацкомпослуг затвердила Методику формування тарифів на транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільними) тепловими мережами на принципах стимулюючого регулювання і Методику формування тарифів на централізоване водопостачання і водовідведення на принципах стимулюючого регулювання.

На сьогодні стимулюючий тариф не введено на жодному підприємстві. Для впровадження методик необхідне ухвалення спільного рішення Нацкомпослуг, Міністерства регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ і Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

За оцінками Нацкомпослуг, впровадження методик після ухвалення такого рішення може тривати рік.