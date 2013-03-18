«Енергоатом» має намір залучити в «Ощадбанку» кредит на 50 млн грн

Національна акціонерна енергетична компанія «Енергоатом», що є оператором всіх діючих атомних станцій України, має намір залучити у державного «Ощадбанку» кредит на суму 50 млн грн.

Про це йдеться в повідомленні компанії, обнародуваному на офіційному порталі «Державні закупівлі».

Згідно з повідомленням, кредит залучається на 1 рік.

Кінцевий термін підписання договору - 12 квітня 2013 року.

Як повідомляв УНІАН, Ядерне співтовариство України стурбоване відсутністю у Національної акціонерної енергетичної компанії «Енергоатом», що є оператором всіх діючих атомних станцій України, коштів на виконання важливих інвестиційних завдань. На 2012 рік «Енергоатом» заявив у своїй інвестиційній програмі вартістю 3,95 млрд грн на заходи щодо підвищення безпеки експлуатації енергоблоків АЕС, проте фактично на ці цілі компанії було виділено лише 1,739 млрд грн.

4 березня ц.р. НАЕК «Енергоатом» заявила про намір залучити у державного «Ощадбанку» кредит на суму 250 млн грн. Згідно з повідомленням, обнародуваним на офіційному порталі «Державні закупівлі», кредит залучається на 1 рік. Кінцевий термін підписання договору - 29 березня 2013 року.

Довідка УНІАН. Держпідприємство «НАЕК «Енергоатом» – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% у загальному обсягу виробництва електроенергії України. На НАЕК «Енергоатом» покладено функції експлуатуючої організації, що відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.

«Державний ощадний банк України» («Ощадбанк») зареєстрований Національним банком України 31 грудня 1991 року і на сьогодні входить до групи найбільших банків України. 100% акцій банку належать державі.