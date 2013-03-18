Відкриття Одеського НПЗ заплановано на 29 березня - Ставицький

Відкриття Одеського нафтопереробного заводу, що простоював з жовтня 2010 року з ініціативи колишнього власника, - компанії «ЛУКОЙЛ», заплановано на 29 березня 2013 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Кабінеті Міністрів повідомив міністр енергетики і вугільної промисловості України Едуард Ставицький.

«Урочисте відкриття одеського НПЗ планується 29 березня», - сказав міністр.

Відповідаючи на запитання журналістів про те, якими можуть бути шляхи доставки нафти на завод, Е.Ставицький зазначив, що на сьогодні існують «два технічно можливі шляхи поставок нафти на НПЗ – морський і сухопутний».

«Наразі власники заводу оцінюють найвигідніші шляхи поставок нафти на завод», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Одеський нафтопереробний завод (м. Одеса) здатен щорічно переробляти 2,8 млн. тонн нафти. З 2000 року завод належав найбільшій у Російській Федерації приватній нафтовій компанії «ЛУКОЙЛ».

З липня 2005 року по березень 2008 року Одеський НПЗ перебував на широкомасштабній модернізації. Проведена модернізація підприємства відкрила можливість збільшити глибину переробки нафти з 56,02% (у 2004 році) до 78%, наростити на 2% відбір світлих нафтопродуктів і випуск вакуумного газойлю, зменшити виробничі втрати на 0,56%. Модернізація заводу дала змогу випускати бензин за стандартом Євро-3, дизельне паливо - за стандартом Євро-4.

У жовтні 2010 року «ЛУКОЙЛ» зупинив роботу Одеського НПЗ, пояснивши своє рішення низькою рентабельністю і несприятливою кон'юнктурою українського ринку.

У 2011 році «ЛУКОЙЛ-Одеський НПЗ» збільшив чистий збиток на 3,7%, порівняно з 2010 роком, до 795,841 млн. грн.

Водночас на початку 2013 року виробничий інтерес до заводу висловила група компаній «Газ Україна», яка наприкінці лютого 2013 року заявила про консолідацію своїх активів під новим брендом «Східно-європейська паливно-енергетична компанія» (СЄПЕК).

4 березня 2013 року «ЛУКОЙЛ» продав українській групі СЄПЕК 99,6% акцій Одеського нафтопереробного заводу.