Україна проведе новий тендер на закупівлю бурових установок

Україна найближчим часом проведе новий тендер на закупівлю бурових установок, скасований після невдалої спроби їх придбання у сінгапурської компанії Кeppel.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу в Кабінеті Міністрів заявив міністр енергетики і вугільної промисловості України Едуард Ставицький.

«Ми найближчим часом проведемо новий тендер», - сказав міністр.

Водночас він пояснив, чому попередній тендер було скасовано.

«Було недоопрацювання щодо лізингової складової, відповідно, питання з оплатою було неможливе у ті терміни, які були заявлені у тендерній документації», - пояснив Е.Ставицький

Як повідомляв УНІАН, наприкінці вересня 2012 року «Нафтогаз України» оголосив проведення процедури відкритих торгів з придбання двох плавучих морських бурових установок орієнтовною вартістю 1,4 млрд дол.

На поставки претендували: компанія Rigas Kugu Buvetava (Латвія) з пропозицією в 1 млрд 399,6 млн дол.; компанія Keppel FELS Limited (Сінгапур) - 1 млрд 226 млн дол.; компанія Magic Worldwide LTD (Беліз) - 1,5 млрд дол.; Aida Holding Ltd (Беліз) - 1,4 млрд дол.

16 листопада під час розкриття конкурсної процедури «Нафтогаз» вибрав компанію Keppel FELS Limited для поставки двох напівзанурювальних плавучих бурових установок загальною вартістю 1,226 млрд дол.

Згідно з тендерною документацією, один з найбільших світових лідерів з виробництва бурових установок даного типу компанія Keppel FELS Limited запропонувала найменшу ціну.

Проте 12 березня 2013 року компанія Keppel повідомила, що контракт між НАК «Нафтогаз України» і Keppel FELS Limited (Сінгапур) на закупівлю двох напівзанурювальних плавучих морських бурових установок (ППМБУ) вартістю в 1,226 млрд дол. втратив чинність.

У Міненерговугілля заявляли, що причина скасування контракту між Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України» і сінгапурською Keppel FELS Limited на закупівлю двох напівзанурювальних плавучих морських бурових установок (НЗМБУ) лежить у фінансовій площині.