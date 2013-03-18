Запорізька АЕС веде роботи щодо продовження терміну експлуатації 1 і 2 енергоблоків

Найбільша в Україні атомна електростанція - Запорізька АЕС - веде роботи з продовження проектного терміну експлуатації енергоблоків №1 та №2.

Про це повідомляє прес-служба НАЕК «Енергоатом».

Згідно з повідомленням, продовження експлуатації енергоблоків АЕС здійснюється на підставі результатів періодичної переоцінки безпеки.

"Це цілий комплекс різнопланових заходів, націлених на всебічну оцінку ступеня безпеки ядерних установок. Результати переоцінки розглядає Державна інспекція з ядерного регулювання України (ДІЯРУ), яка в разі позитивного рішення вносить відповідні зміни до ліцензії на експлуатацію АЕС", - сказано в повідомленні.

"Щодо більшої частини елементів роботи були завершені торік. А весь комплекс робіт щодо оцінки на першому блоці планується завершити до 31 жовтня цього року, на другому - до 30 листопада "- зазначено у повідомленні.

Як сказано в повідомленні компанії, за 2012 рік виконано практично повний обсяг робіт з обстеження обладнання безпосередньо на енергоблоках, а також - будівель, споруд. Практично у відповідності з графіком щодо більшої частини устаткування і систем, важливих для безпеки, розроблено і представлено ​​в ДІЯРУ звітну документацію за результатами контролю та оцінки технічного стану. І на даний момент практично більша частина обладнання та систем, важливих для безпеки, на ЗАЕС перейшла в розряд устаткування з продовженим терміном експлуатації. Є відповідне рішення.

"Сьогодні тривають роботи щодо реактора і устаткування першого контуру, які планується завершити до кінця року. Обстеження даного обладнання вже завершено, документи з результатами передані в ДІЯРУ, а щодо устаткування першого контуру - спрямовані на Державну експертизу", - йдеться в повідомленні.

У повідомленні наголошується, що до кінця 2013 року Запорізька АЕС має підготувати і надати всі необхідні вихідні дані та матеріали для того, щоб був розроблений звіт періодичної оцінки безпеки.

"Після його узгодження і прийняття надсилається заява у ДІЯРУ про внесення змін до ліцензії щодо продовження термінів експлуатації енергоблоків станції", - сказано в повідомленні.

Довідка УНІАН. Запорізька АЕС - найбільший енергетичний об'єкт в Україні та Європі зі встановленою потужністю 6000 МВт. На ЗАЕС експлуатуються 6 енергоблоків потужністю 1 млн кВт кожний. Перший енергоблок був введений в експлуатацію в 1984 році, другий - в 1985 р., третій - в 1986 р., четвертий - в 1987 р., п'ятий - в 1989 р., шостий - у 1995 році. Починаючи з 1984 року, внесок Запорізької АЕС в енергетику країни зріс з 2% до 22%.

В останні роки станція виробляє близько 50% всієї електроенергії, виробленої атомними станціями України, і більше 22% від загального виробітку електроенергії в країні.