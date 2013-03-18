Україна веде переговори про відновлення роботи Лисичанського НПЗ

Україна веде переговори з власником Лисичанського нафтопереробного заводу – російською державною компанією «Роснефть» - про відновлення роботи заводу, який простоює з весни 2012 року з ініціативи попереднього власника – російсько-британської компанії ТНК-ВР.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Кабінеті Міністрів заявив міністр енергетики і вугільної промисловості Едуард Ставицький.

«Ми зацікавлені у відновленні роботи Лисичанського НПЗ. Ми ведемо переговори з власником. Як ви знаєте, там відбулася заміна, і з квітня цього року фактичним власником заводу стає «Роснефть», – сказав міністр.

Він уточнив, що через перехідний стан власності Лисичанського НПЗ переговори дещо загальмувалися – як з боку потенційних інвесторів, так і з боку уряду України.

«Я розраховую, що ми в квітні проведемо ще кілька раундів переговорів. Дуже б хотілося запустити завод влітку», - сказав Е. Ставицький.

Нагадаємо, Лисичанський НПЗ є другим за потужністю нафтопереробним заводом в Україні. Здатний переробляти 16 млн. тонн нафти за рік.

2011 рік завод завершив з чистим прибутком 110,693 млн. грн. Проте в березні 2012 року у зв'язку із збитковістю нафтопереробки в Україні менеджмент ТНК-ВР прийняв рішення припинити поставку сировини на Лисичанський НПЗ, зупинивши його на позаплановий ремонт.

З вересня 2012 року російсько-британська ТНК-ВР вела переговори з кількома претендентами про продаж Лисичанського заводу.

Одним з претендентів на купівлю НПЗ називали українського бізнесмена Дмитра Фірташа (власника Group DF, яка об'єднує хімічні і газопостачальні активи).

Наразі на Лисичанському НПЗ виконуються ремонтні роботи в очікуванні результатів міжнародного аудиту, який поставить крапку в питанні власності на підприємство.